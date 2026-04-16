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Medalla estatal

Barral celebra la distinción estatal a Dolores Vázquez pero pide "algo más": "El Gobierno debe ofrecer ese perdón pleno"

El Gobierno otorgará a esta betanceira, acusada falsamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, la medalla a la promoción de los valores de igualdad

Dolores Vázquez, en primer término, y María Barral, en la entrega del premio Úrsula Menéndez de Texeda.

Dolores Vázquez, en primer término, y María Barral, en la entrega del premio Úrsula Menéndez de Texeda. / Casteleiro/Roller Agencia

RAC

Betanzos

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, se congratuló este jueves del reconocimiento estatal que recibirá Dolores Vázquez el próximo 27 de abril por el Día de la Visibilidad Lésbica. La regidora agradece al Ministerio de Igualdad la iniciativa de otorgar la medalla a la promoción de los valores de igualdad a esta betanceira, acusada falsamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, pero insta al Gobierno a ir más allá: "Estamos muy contentos, porque creemos firmemente que lo merece; pero también queremos ser claros: este país aún le debe algo más. Yo, que soy insistente, creo que el Gobierno de España, que tiene demostrado sensibilidad, debe ir un paso más allá y ofrecer ese perdón pleno que aún está pendiente", defiende Barral.

El Concello de Betanzos fue la primera administración en distinguir a esta betanceira, que fue encarcelada durante 17 meses por un crimen que no cometió. En el acto de entrega del premio Úrsula Meléndez de Texeda, la distinción más alta en materia de igualdad que otorga el municipio brigantino, Dolores Vázquez, visiblemente emocionada, reveló en aquel acto que todavía aguardaba unas disculpas por todo lo que padeció injustamente: "Para mí, en mi corazón, todavía necesito un perdón del Gobierno", apuntó.

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Sus palabras no cayeron en saco roto. A partir de ese momento, el Ayuntamiento brigantino "comenzó a trabajar, a mover conciencias y reclamar ese perdón", relata María Barral, que recuerda que "Dolores Vázquez no recibió ningún tipo de indemnización, ni material ni moral": "Es algo que, como sociedad, debemos tener muy presente", incide.

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