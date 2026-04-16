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Día do Deporte na Rúa en Sada

Escolares salen a la calle para reclamar más educación física y mejoras en las instalaciones deportivas

"Cuando llueve no tenemos donde jugar", advierte el alumnado en el Día do Deporte na Rúa, que congregó a todos los centros educativos y a clubes deportivos de Sada y convirtió el paseo marítimo en un gran gimnasio al aire libre

Día do Deporte na Rúa en Sada

Día do Deporte na Rúa en Sada

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Participantes en la jornada de deporte en la calle de Sada. / Andrés Saavedra

Antares Pérez

Sada

El astro Lorenzo bendijo la cuarta edición del Día da Educación Física na Rúa de Sada. "Mejor día, imposible", celebra Paulo Cortés, profesor de esta asignatura en el colegio O Mosteirón, y uno de los impulsores de una jornada en la que participan todos los centros educativos del municipio y clubes deportivos como el CAS de Atletismo, el Sasa de Salvamento, el Club Taekwondo Sada o Sadanza, entre otras muchas agrupaciones deportivas.

A lo largo del día, la plaza Suárez Picallo se convirtió en un gran gimnasio al aire libre en la que los escolares pudieron practicar o iniciarse en distintas disciplinas. Carreras, baile, combates de artes marciales, partidos de baloncesto o voleibol..., hasta clases de seguridad vial a bordo de karts. El objetivo, que se "enganchen" al deporte, explica Cortés. "Salió todo genial, fue un día muy chulo", celebraba al término de la jornada este profesor, que defiende la importancia de promover el ejercicio desde edades tempranas para que arraiguen los hábitos saludables y combatir el sedentarismo.

La iniciativa, que puso en marcha hace unos años el colegio O Mosteirón inspirándose en una similar de Asturias, es ya una cita consolidada en el calendario lectivo de Sada, a la que cada año se suman más clubes y entidades y en la que colabora el Concello de Sada con la instalación de un escenario y el reparto de agua y fruta entre los participantes.

Por la "tercera hora" de clase de Educación Física

Fue una jornada lúdica, pero también reivindicativa. Los escolares leyeron un manifiesto para reclamar la "tercera hora" de Educación Física a la semana y mejoras en los equipamientos deportivos de Sada. Entre las principales demandas, pistas cubiertas. "Cuando llueve no tenemos donde jugar", resumen los más pequeños de infantil.

"En Sada tenemos media pista cubierta", lamenta Paulo Cortés, que apela a la necesidad de este tipo de equipamientos para promover el deporte entre los escolares: "Les pedimos que dejen los móviles, que hagan ejercicio, que sociabilicen, pero bajan a la calle, llueve y ¿dónde se meten?", se pregunta este docente, que contrapone la carencia de este tipo de infraestructuras con la oferta de otros municipios vecinos, como el oleirense: "En Oleiros tienen todas las pistas cubiertas", destaca.

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En la misma línea se pronuncia el alumnado de Secundaria, que advierte de que la ausencia de espacios cubiertos se erige como un importante "obstáculo" para la práctica deportiva: "No lo pedimos por capricho o por querer un lujo", apuntan.

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