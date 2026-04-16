Nace el Consello Cívico Meirás para divulgar la historia del pazo

La Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo ha constituido el Consello Cívico Meirás, que nace con el objetivo de "divulgar, democratizar y poner en valor la historia de As Torres de Meirás" tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que son patrimonio público.

Este consello estará formado por asociaciones memorialistas, vecinos, profesores, entidades culturales, sindicatos, universidades y representantes de los municipios de la comarca. Sus impulsores apuntan que la finalidad de este nuevo organismo es "contribuir a la consolidación de un patrimonio democrático colectivo".

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"Non se trata de lembrar só un feito histórico da recuperación pública do espazo, senón unha vitoria democrática construida durante anos por asociacións, investigadores, institucións e cidadanía que pretenden poñer en valor toda a historia que rodea Meirás", explican en un comunicado.