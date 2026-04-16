O Acevedo se agota: la falta de naves en el polígono de Cerceda urge una ampliación
El parque empresarial cuenta en la actualidad con dos naves a la venta, con un coste de 240.000 y 300.000 euros | La escasa oferta de locales contrasta con la alta demanda de entidades que buscan hacerse un hueco o incrementar sus instalaciones en el área industrial
El polígono de O Acevedo, en Cerceda, ha alcanzado un estado de saturación técnica. Con 35 empresas en activo en la actualidad y únicamente dos parcelas a la venta, el Concello busca sumar metros cuadrados a su parque empresarial, en el que a día de hoy trabajan unas 2.500 personas.
Un año después de presentar su oferta de crecimiento a Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) —con la que el Gobierno local busca incrementar en 450.000 metros cuadrados los 700.000 actuales— el proyecto continúa a la espera de que la sociedad analice su viabilidad, ya que la demanda supera con creces la oferta.
La disponibilidad actual en los principales portales inmobiliarios revela que la oferta de naves es casi nula, reduciéndose a apenas dos inmuebles en venta, una cifra que evidencia la urgencia de la ampliación proyectada por el Ejecutivo local.
Estas dos únicas naves disponibles oscilan entre los 600 y los 1.300 metros cuadrados, con un coste de 240.000 y 300.000 euros, respectivamente. Una oferta insuficiente para las necesidades de los sectores que tradicionalmente han mirado hacia O Acevedo, atraídos por su conexión con la AP-9 y su proximidad a A Coruña.
Una presión empresarial al alza
La nave más costosa albergaba las instalaciones de la ahora extinguida Greymucesa S.L., dedicada al comercio de envases y embalajes. El inmueble cuenta con planta baja, entreplanta (destinada a vestuarios) y planta alta para oficinas, además de una ampliación posterior de almacenaje. La otra nave, construida en 2007 con el fin de destinarla a gasoil y derivados, nunca llegó a estar en funcionamiento.
Sin embargo, la presión sobre el parque industrial no ha dejado de crecer. El peso de grandes firmas como Gefico, Porto-Muíños o Malsasa —que acaba de anunciar que sumará 16.000 metros cuadrados a sus instalaciones— ha consolidado a Cerceda como un polo exportador. A esto se suma la inminente puesta en marcha de la primera planta de reciclaje textil de Galicia, promovida por Sogama y prevista para este 2026, lo que ha incrementado la necesidad de suelo auxiliar para empresas de servicios y logística.
El Concello de Cerceda ya aprobó en su día el plan de sectorización necesario para sumar esos 450.000 metros anexos al polígono actual. No obstante, el sector empresarial permanece pendiente de que la SEA complete el análisis de costes y asuma la gestión urbanística definitiva.
Sin naves disponibles para vender y con el cartel de "completo" en las parcelas actuales, la competitividad de O Acevedo frente a otros parques de la comarca de Ordes y el área metropolitana de A Coruña depende ahora de la celeridad de la maquinaria administrativa para convertir el terreno rústico en suelo industrial.
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