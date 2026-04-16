PSOE y BNG se movilizan contra la planta de biogás de Teixeiro

Malores olores y un "tránsito constante" de camiones "cargados con toneladas de lodos y purines de toda Galicia". Son algunas de las molestias que se derivarán de la puesta en marcha de la planta de biogás que promueve Norbiogás en Teixeiro, según el PSOE y el BNG, que se movilizan contra este proyecto declarado estratégico por la Xunta. En sendos comunicados, socialistas y nacionalistas denuncian la "opacidad" que rodea esta iniciativa empresarial.

"A proliferación deste tipo de industria, especialmente no noso concello, ademais sen ningún tipo de información por parte da Administración, suscita dúbidas e preocupación entre a veciñanza máis próxima e pode resultar en danos ambientais para a nosa poboación, ademais de supor unha nova forma de espolio na que grandes empresas se lucran sen deixar ningún beneficio para o noso concello nin para o país", sostiene el portavoz del BNG de Curtis, Lucas Quintas, que participará en una charla programada por la formación nacionalista que se celebrará hoy a las 20.00 en el centro etnográfico de Teixeiro. Acompañarán a Quintas la nacionalista Olaia Ledo, responsable de ecologismo del BNG y Daniel López Vispo, de Adega.

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El secretario xeral del PSOE de Curtis, Fernando Rey Leira, insta al alcalde, Javier Caínzos, a dar explicaciones. "Aínda estamos a tempo de saber como pode afectar a veciñanza do noso concello", apunta el socialista, que destaca que esta "macroplanta" tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 tonenadas de residuos al año pero solo generará entre 10 y 20 empleos directos. Rey Leira apunta que proyectos similares fueron rechazados en otras localidades por la presión vecinal, como en A Laracha o en la comarca de A Limia". "O modelo que pretende implatar Caínzos e o PP é claro: os beneficios quedan nas mans das empresas mentres que Curtis asume os residuos, os cheiros e as molestias", critica.