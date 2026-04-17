La mejor pizza napolitana de España es de A Coruña y lleva pulpo: "El juez me pidió que le guardara un trozo"

Hay pocos alimentos tan amados en el mundo como la pizza y, en A Coruña, tenemos una de las mejores del país. Así lo ha determinado el Campeonato de España de Pizzas Gourmet, del que la ciudad ha regresado con varios oros.

Antón Belmonte, el coruñés detrás de Adega do Pino, es, desde el pasado 16 de abril, el artesano que hace la mejor pizza napolitana contemporánea y la mejor pizza pala de todo el territorio nacional. También se ha ganado el título de mejor pizzaiolo de Galicia, un puesto en el que repite por tercer año consecutivo y que sitúa su negocio de Betanzos como un punto de peregrinación para los forofos de este icónico producto italiano.

Así son las pizzas de A Coruña que han conquistado España

Para enamorar a los jueces, el artesano ha echado mano al producto que más conoce: el de Galicia. Su pizza napolitana -un tipo de masa "muy de moda" actualmente, caracterizada por sus bordes aireados y su alta hidratación-, se llevó el oro en la categoría contemporánea con una mezcla de pulpo, grelos y gambas marinadas en kimchi sobre una cama de ricotta y mozzarella.

El resultado fue, según su responsable, "un sabor umami imbatible en boca" con el que el tribunal acabó cautivado. "Uno de los jueces de horno me pidió que le guardara un trozo. La verdad es que es flipante todo lo que me está pasando", dice Belmonte, cuya creación puede disfrutarse en la carta de su negocio en A Coruña.

También el pesto casero de su pizza pala -fácilmente distinguible por su forma rectangular-, es una parte imprescindible del menú de Adega do Pino. En esta categoría, para vencer a sus rivales el coruñés apostó por un mix más simple -"que es lo que mejor funciona"-, con mozzarella, stracciatella, tomates semisecos, polvo de pistacho y su imperdible mezcla de albahaca, parmesano y piñones.

En este caso, la receta es típica italiana, el país del que procedían muchos de sus competidores. Pero este artesano "de Santa Cruz de toda la vida" pudo con todos, aunque no sin pasar antes algo de nervios.

"Solo escuchar el acento italiano de tus rivales ya asusta. Es como si viene alguien de fuera a enseñarme a hacer la tortilla de Betanzos. Pero haces de tripas corazón y vas con todo lo que has ido probando durante el año", cuenta el coruñés, que asegura que la competición estuvo "muy reñida".

Ayudó, en parte, que no fuera su primera vez en el campeonato, aunque trabajar con herramientas "que no son las tuyas" siempre pone el resultado en suspense. No era su horno, ni su nevera y ni siquiera los mismos niveles de humedad de Galicia, tres factores que, junto a la temperatura, pueden marcar la diferencia entre una pizza mediocre y una que se alza con la victoria.

"Yo me siento muy orgulloso de mis masas, pero siempre digo que son un ser vivo. Todos los días cambian", dice Belmonte, que está continuamente "buscando nuevos ingredientes y harinas" para seguir situando a A Coruña en el mapa de las mejores pizzas de España.

Confiesa que, a pesar de que los premios sugieran lo contrario, no lleva tanto en el mundo de los hornos. Empezó hace unos seis años, cuando le regalaron uno semiprofesional para potenciar su vena de chef, y, al cabo de dos, ya había tenido que poner uno de leña en su local porque "todo el mundo nos pedía pizza".

Hoy, la que más sale en esta pizzería imperdible de la comarca es la 22 -con gambas, bacon y sriracha-, aunque la de pesto es otro clásico que siempre llena las mesas. Con los nuevos premios bajo el brazo, es probable que ahora sean las recetas del certamen las que más pidan los clientes, que podrán saborear una de las pizzas más recomendadas de España sin salir de A Coruña.

Pero Belmonte, dice, no va a dejar que el reciente éxito le haga dormirse en los laureles. Porque el año que viene le espera una competición aún más grande: "Ahora iré con la selección española a por el campeonato del mundo. Voy a intentar ganar y, si me dejan, lo haré con algo muy gallego".

Velocidad y acrobacia, los otros premios 'pizzeros' coruñeses

En esta edición del Campeonato de España a la Mejor Pizza Gourmet, A Coruña ha estado más que representada. Además de Belmonte, entre los premiados ha habido otros establecimientos coruñeses, como el de Luigi Citro, el pizzaiolo de la pizzería San Gennaro.

Este italiano afincado en A Coruña quedó tercero en la categoría de pizza pala y logró el bronce en las pruebas de acrobacia y velocidad. Dos pruebas que, según el campeonato, exigen "reflejos, técnica y máxima concentración" y en la que "solo los más rápidos y precisos destacan".