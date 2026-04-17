Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás

El Concello de Arteixo terminó la demolición de cinco inmuebles en el entorno del cruce de la travesía de Arteixo con la carretera hacia Morás, en el marco de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en el vial, por un presupuesto de 3,6 millones de euros. este punto, explica el Ayuntamiento, era "uno de los tapones de tráfico más importantes" del municipio por la estrechez del cruce y la dificultad de los vehículos pesados de realizar los giros.

En este cruce se creará una mini-rotonda para que estos vehículos largos puedan circular más fácilmente. Con la demolición de estas casas, que no respetaban las alineaciones, se creará un vial de unos 10 metros de ancho, con aceras de 1,8 metros en cada margen.

Los trabajos en el primer tramo, de 1,8 kilómetros, abarcarán desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Independencia y Reconquista, donde se crearán zonas de estancia y pequeños espacios ajardinados. El proyecto en su conjunto contempla la construcción de una gran plaza para resolver la pendiente de la zona, varias zonas verdes para amortiguar el ruido del tráfico y pasos de peatones elevados para calmar la velocidad de circulación. También se crearán nuevos aparcamientos, tanto para coches como para bicicletas, y zonas de descanso para los viandantes.

El objetivo, explica el Concello, es "humanizar una travesía en la que deben convivir vehículos y peatones", con una gran densidad demográfica, ya que calculan que viven cerca de unas 2.600 personas en la zona. En toda la zona, de 3,3 kilómetros en total, se limitará la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, bajándola a 20 en los tramos con plataforma única para priorizar la seguridad vial. La obra se completará con la renovación del alumbrado público con luces LED, y la renovación de los pavimentos y la señalización.

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El alcalde, Carlos Calvelo, señaló que esta actuación "pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona".