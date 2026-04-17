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Una casa con jardín y familia: las prioridades de los jóvenes de Abegondo para su futuro en el municipio

El Concello realizó una encuesta a 125 personas de entre 18 y 35 años para conocer la demanda real de vivienda en el municipio y estudiar las alternativas para fijar población

Terreno en San Marcos donde el Concello de Abegondo quiere levantar viviendas para jóvenes

Terreno en San Marcos donde el Concello de Abegondo quiere levantar viviendas para jóvenes / LOC

Marta Casais

Abegondo

Los jóvenes de Abegondo quieren vivir en su localidad. Así lo reiteran en una nueva encuesta hecha por el Concello para conocer la demanda real de vivienda y el interés de sus vecinos por conseguir establecerse en el municipio.

El Ayuntamiento preguntó a un total de 125 personas de entre 18 y 35 años, de las cuales el 90,4% señalaron que se quieren quedar de forma fija en Abegondo. De los encuestados la gran mayoría, más de un 75% vive con sus padres o familiares, un 20% convive con su pareja y menos de un 5% viven solos.

El estudio forma parte del plan del Concello para desarrollar vivienda asequible y así fijar población en su territorio.  Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayores de 65 años ya suman más de un tercio de los habitantes en las parroquias de Vizoño, Vilacoba, Leiro, Montouto, Presedo y San Esteban de Cos del municipio. En varias zonas de la localidad también falla la repoblación, ya que apenas se llega a la decena de menores de 16 años residentes.

Casi todos los encuestados se inclinan por la compra de un inmueble, aunque la mitad, un 51,2%, prefiere la adquisición directa, mientras que un 46,4% opta por un alquiler con opción a compra. En este caso, la mayoría señala que podría asumir una cuota mensual de entre 300 y 550 euros y que tiene algo de ahorro para los gastos iniciales.

Una casa con jardín para la familia

Preguntados al respecto los jóvenes del municipio insistieron que les gustaría formar una familia en su futura casa, con un 53% afirmando que dos personas residirían en la vivienda y más de un 30% señalando que les gustaría que fueran más de dos. En esta línea, la mayoría prefieren vivir en un lugar con jardín.

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Con estos datos el Concello realizará un análisis para estudiar las opciones y su viabilidad en el futuro. El Ejecutivo municipal ya compró una parcela en San Marcos, junto al futuro pazo da Cultura en la que planea levantar las futuras viviendas.

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