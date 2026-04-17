Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporOposiciones para profesores en GaliciaTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCTriple escala de cruceros en A CoruñaSalto térmico este fin de semana en GaliciaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

Confirmada una multa de 40.000 euros al club de alterne La Fuente

Inspección de Trabajo propuso una sanción por la contratación de mujeres extranjeras sin permiso de residencia

RAC

Bergondo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una multa de 40.137 euros al club de alterne La Fuente, en Guísamo. El Alto Tribunal rechaza el recurso de la empresa que gestiona este negocio y avala la resolución de la Inspección de Trabajo, que propuso una sanción por la contratación de mujeres extranjeras que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo.

Los hechos que dieron pie a la sanción se remontan a octubre de 2022, cuando responsables de Inspección de Trabajo visitó el recinto junto a agentes de la Guardia Civil y entrevistaron a cuatro mujeres y confirmaron la existencia de una relación laboral irregular. Según el acta de este organismo autónomo dependiente del Gobierno, la relación se reflejaba en el pago de una cantidad por consumición y en la concesión de alojamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  4. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  5. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  6. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  7. El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal
  8. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions

Confirmada una multa de 40.000 euros al club de alterne La Fuente

El betanceiro más curioso ya tiene sala en el Museo das Mariñas: "Tenía muchísimo interés por todo"

El betanceiro más curioso ya tiene sala en el Museo das Mariñas: "Tenía muchísimo interés por todo"

Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás

Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás

Oleiros excluye a la actual concesionaria del nuevo concurso de limpieza

Oleiros excluye a la actual concesionaria del nuevo concurso de limpieza

Antón Belmonte, el coruñés que hace la mejor pizza napolitana de España: "Ahora iré a por el campeonato del mundo"

Antón Belmonte, el coruñés que hace la mejor pizza napolitana de España: "Ahora iré a por el campeonato del mundo"

Una casa con jardín y familia: las prioridades de los jóvenes de Abegondo para su futuro en el municipio

Una casa con jardín y familia: las prioridades de los jóvenes de Abegondo para su futuro en el municipio

O "neno da guerra" Xesús Santos recibe o Premio Mártires da Liberdade en Carral por súa traxectoria no teatro e poesía

Jiu-Jitsu contra el acoso escolar el Oleiros: "El deporte aporta confianza y seguridad"

Jiu-Jitsu contra el acoso escolar el Oleiros: "El deporte aporta confianza y seguridad"
Tracking Pixel Contents