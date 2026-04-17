Confirmada una multa de 40.000 euros al club de alterne La Fuente

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una multa de 40.137 euros al club de alterne La Fuente, en Guísamo. El Alto Tribunal rechaza el recurso de la empresa que gestiona este negocio y avala la resolución de la Inspección de Trabajo, que propuso una sanción por la contratación de mujeres extranjeras que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo.

Los hechos que dieron pie a la sanción se remontan a octubre de 2022, cuando responsables de Inspección de Trabajo visitó el recinto junto a agentes de la Guardia Civil y entrevistaron a cuatro mujeres y confirmaron la existencia de una relación laboral irregular. Según el acta de este organismo autónomo dependiente del Gobierno, la relación se reflejaba en el pago de una cantidad por consumición y en la concesión de alojamiento.