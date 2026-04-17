Jiu-Jitsu contra el acoso escolar el Oleiros: "El deporte aporta confianza y seguridad"

El instituto de educación Secundaria Xosé Neira Vilas de Oleiros se ha sumergido esta semana en la tradición japonesa de las artes marciales, concretamente en el judo y el jiu-jitsu. Lo ha hecho de la mano del Judo Club Coruña y de su maestro, Bernardo Romay, como parte de una iniciativa impulsada por el Anpa destinada a reforzar la autoestima del alumnado; fomentar hábitos de vida saludables, como la práctica del deporte; y dotarles de herramientas para combatir el acoso escolar o bullying.

El propio Bernardo Romay explica que las clases "se plantean como un juego" para que los cerca de 400 alumnos de 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato "vean que son muy asequibles". "Lo que queremos es que practiquen deporte, cualquier tipo de deporte", explica el maestro, que apunta que solo 1 de cada 10 estudiantes reconoce realizar ejercicio físico vinculado a la práctica deportiva.

"Es importante que sepan lo que es el trabajo y la cultura deportiva. Además, en este centro tenemos a un campeón de Galicia de judo, que sirve de ejemplo para demostrar que cualquier persona que se lo proponga puede llegar a la selección gallega", indica Romay, que apunta que en los últimos años "la metodología ha cambiado para hacerla cercana a las personas. De hecho podemos tener alumnos de 3 a 80 años".

Bernardo Romay, en el centro, e Isabel Moar (segunda por la derecha), junto al campeón gallego y otros participantes en la iniciativa del IES Neira Vilas / Gus de la Paz

Entre los beneficios del jiujitsu, que sustituyó entre el martes y este jueves a las clases de Educación Física, el directivo del Judo Club Coruña enumera la preparación física, pero también el trabajo psicológico y las técnicas de respiración "que pueden ayudar a reducir el estrés antes de un examen". Romay lo considera un ejercicio completo que ayuda a mejorar la autoestima y, de esa manera, hace a los jóvenes más resilientes ante el acoso escolar. "Cualquier persona que haga deporte tiene menos probabilidades de sufrir bullying porque su actitud lo rechaza".

Herramientas de defensa

Esta misma idea la comparte la profesora de Educación Física del centro, Isabel Moar, que ve positivo que los alumnos y alumnas tengan contacto con técnicas de defensa personal. "No se trata de que empiecen a patadas y golpes con todo el mundo, sino de que tengan las herramientas para defenderse", matiza. "También es importante que vean otra modalidad deportiva con otro docente. En ese sentido, soy partidaria de que, cuantas más experiencias y vivencias tengan a nivel motor, mejor", dice sobre sus alumnos.

Aunque Bernardo e Isabel son los encargados de llevar a cabo esta iniciativa, la propuesta parte del Anpa del centro. Su presidenta, Ruth Iglesias, señala que la idea surgió en una asamblea de padres y madres. "Buscábamos promover hábitos saludables entre nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, proporcionarles herramientas de protección ante posibles situaciones peligrosas, entendiendo las técnicas no como ataques, sino de autoprotección", recalca.

Reforzar la autoestima

Otro de los objetivos de esta propuesta es "mejorar la autoestima y el autoconcepto de los adolescentes, que a estas edades suele ser muy inestable", reconoce. "Buscamos que tengan la capacidad de ignorar las provocaciones, porque así podemos prevenir situaciones de acoso", indica la presidenta del Anpa, que agradece que el profesorado "se implica un montón" con este tipo de actividades "y el centro también lo facilitó", apunta.

La sesión de jiu-jitsu también tuvo muy buena acogida entre el alumnado. "Para próximas ediciones intentaremos prolongarlo un poco, porque se nos quedó un poco corto. Incluso plantearemos enfocar una formación solo para chicas", avanza Iglesias, que coincide en afirmar que los menores de 16 años "deberían practicar algún tipo de deporte casi por decreto".