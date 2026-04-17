Oleiros excluye a la actual concesionaria del nuevo concurso de limpieza

El Concello de Oleiros ha decidido excluir a la actual concesionaria del servicio de limpieza de edificios públicos del nuevo concurso para el mantenimiento de los centros de enseñanza y edificios administrativos municipales. De esta manera, Realan Services SL, que ya fue sancionada a comienzos de año por el "cumplimiento defectuoso" de sus obligaciones, se queda fuera de la pugna por un contrato valorado en 1,7 millones de euros, incluyendo las prórrogas previstas.

Pero, a pesar de los apercibimientos y de las deficiencias detectadas por el Concello en la prestación del servicio, el motivo de la exclusión no tiene que ver con el proceder de esta empresa hasta la fecha, sino con el hecho de no haber realizado la visita obligatoria a las instalaciones establecida en el pliego de condiciones de la licitación del nuevo contrato, proceso al que se presentaron un total de cuatro empresas.

Realan Services concurría a los dos lotes, uno para los cinco centros de Primaria de la localidad y otro para los edificios administrativos, las Casas do Pobo, las bibliotecas y otros centros, como el auditorio y el faro de Mera, el Centro de Artes Escénicas, o los baños públicos del paseo fluvial de Nós. Disponía, al igual que el resto de candidatas, de tres días hábiles que empezaban a contar desde la publicación del pliego en la Plataforma de Contratación del Estado para conocer el estado de estas instalaciones antes de redactar la oferta.

Se fijó para ello hora y lugar: las 9.00 horas en la nave de Servicios Municipais del Concello de Oleiros, pero, según se refleja en el acta de la Mesa de Contratación, la empresa Realan Services SL "no realizó la visita obligatoria a las instalaciones".

Además, el acta señala que el 18 de marzo de 2026, cuando se publicó el anuncio de licitación, se publicó también, junto a él, un documento advirtiendo de la fecha y hora de la visita obligatoria a las instalaciones. Por ese motivo, y por unanimidad, la mesa acordó no admitir a esta licitación la oferta presentada por Realan Services.

Admisión condicionada

Las otras tres empresas postulantes, Nortex Outsourcing Global S.L., ITMA S.L.U. y Samyl Facility Services S.L, cumplen con los pliegos del contrato. La única excepción es que una de ellas, ITMA, manifiesta que va a subcontratar una parte del contrato a una determinada empresa que identifica, pero no aporta el Documento Único de Contratación (DEUC) de la misma. No obstante, "para una mayor eficacia, economía y celeridad en el procedimiento de licitación" la mesa decide admitir a esta empresa con la premisa de que, en caso de resultar adjudicataria, presente el documento.