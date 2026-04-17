El betanceiro más curioso ya tiene sala en el Museo das Mariñas: "Tenía muchísimo interés por todo"

Fotógrafo, asesor técnico artístico del Ayuntamiento, profesor, impulsor de una de las primeras bibliotecas de Betanzos, pintor, inventor, diseñador de licores... Es difícil encasillar a Francisco Javier Martínez Santiso (1868-1934), un renacentista del siglo XIX que estrenó este viernes sala propia en el Museo das Mariñas. En Betanzos, muchos asocian su nombre con las fotografías que adornan alguna estancia de sus casas, pero este polifacético betanceiro dejó también su impronta en las obras del municipio, en el diseño de edificios y de fuentes como la de Picachá. "Fue inteligente de obras del Concello, las revisaba para que cumpliesen unas condiciones de preciosidad", explicó la alcaldesa, María Barral, en la inauguración de esta nueva sala, que apeló a la importancia de recuperar patrimonio betanceiro y dar a conocer a figuras clave en el desarrollo del municipio.

La apertura de este nuevo espacio de As Mariñas es posible gracias al trabajo de Diego Martínez Sánchez, un estudiante de Historia en prácticas que se encargó de estudiar y ordenar todo el material que conservaba el archivo de Martínez Santiso, repartido en 120 cajas. "Cuando empecé a estudiarlo, me fascinó", confiesa este historiador en prácticas, que contó en todo momento con el asesoramiento del director del Museo das Mariñas, Ángel Arcay, para clasificar todos estos fondos, gran parte de ellos donados por su nieta y una amiga de la familia que asistieron emocionadas a la apertura de la sala.

Marisa Rivas y la nieta de Santiso, María del Carmen Martínez, posan con parte de los fondos que donaron al Museo. / LOC

La exposición está formada por seis vitrinas que repasan las múltiples facetas de un hombre que "tenía muchísimo interés por todo", como resume su nieta, María del Carmen Martínez Osende. La muestra comienza mostrando una visión personal de Martínez Santiso, con la exposición de parte de su biblioteca o el título que le otorga la Real Academia Galega de "corresponsal académico" para centrarse después en su labor como docente de francés, geometría o aritmética o al frente de su academia privada de dibujo, donde dio clases a alumnos que brillaron después en esta disciplina, como su propia hija, Rosina, Olimpia Tourné o Seijo Rubio, del que se han recuperado ahora algunos dibujos.

Dibujo de Martínez Santiso de un edificio de Betanzos / LOC

Su labor como fotógrafo protagoniza una de las vitrinas más vistosas de la muestra, con una de las primeras cámaras de Santiso e instantáneas de los paisajes y costumbres del Betanzos pretérito. Su faceta más "curiosa" y experimental centra un expositor que reúne estudios de lo más variopinto, desde fórmulas de licores o fabricación de pasta de cerillas a análisis sobre las latitudes de los pueblos gallegos: "Lo clavó", destaca Diego Martínez, que recopiló también varios de sus diseños como inteligente de obras del Concello de Betanzos, con diseños llamativos de edificios y monumentos: "Hacía diseños como si Betanzos fuese París",

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El legado de Martínez Santiso ocupará a partir de ahora una sala del Museo das Mariñas. La exposición recoge solo una parte de todo su trabajo, porque los fondos: "Darían para un museo solo sobre él", apunta Marisa Rivas, amiga de la familia que cedió a Betanzos los fondos sobre este polifacético betanceiro.