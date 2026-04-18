Arteixo inicia trámites para crear dos nuevos aparcamientos públicos
El Concello está tramitando el desarrollo de unidades urbanísticas para conseguir en la travesía de Arteixo dos nuevos ‘parkings’ que tendrán un total de 60 y 37 plazas respectivamente
El Concello de Arteixo está realizando los trámites urbanísticos necesarios para habilitar dos nuevos aparcamientos en los márgenes de la travesía de Arteixo, concretamente está desarrollando los proyectos de urbanización y las expropiaciones necesarias en las unidades de actuación urbanística número 47 y número 5, situadas enfrente al centro de salud de Arteixo y en el cruce de las calles Camiño dos Cabalos y travesía de Arteixo, respectivamente.
Ambos aparcamientos están en los márgenes de la travesía de Arteixo, una vía necesitada de más plazas de aparcamiento debido a la presencia de equipamientos públicos como el centro de salud y de una actividad comercial creciente. El aparcamiento situado enfrente al centro de salud llevará también aparejada la construcción de una nueva calle perpendicular a la travesía de Arteixo, y en total se habilitarán 37 plazas de aparcamiento, mientras que en el parking situado en el cruce de la travesía con Camiño dos Cabalos se construirán 57 plazas de aparcamiento. Este equipamiento estará circundado también por una nueva zona verde de tránsito peatonal.
Por otra parte, el Concello también está finalizando la construcción de otro nuevo aparcamiento público en la calle Sinforiano López, un enclave estratégico que conecta la travesía de Arteixo con la avenida de Finisterre. El Concello había adjudicado las obras, situadas en la zona del alto de Arteixo, a principios de año por un importe de 82.000 euros, y los trabajos finalizarán en mayo, mes en el que el aparcamiento se abrirá al público con 79 plazas de aparcamiento en una superficie cercana a los 2.100 metros cuadrados, en una de las zonas más pobladas del municipio y donde la escasez de espacios para estacionar se ha convertido en una demanda recurrente de vecinos, comerciantes y usuarios. El proyecto ha sido posible después de que el Concello lograse la cesión de la parcela por parte de los propietarios. La calle Sinforiano López es una vía de paso habitual entre dos de las principales entradas al centro de Arteixo. Por ese motivo, el nuevo aparcamiento no solo servirá a los residentes del entorno inmediato, sino que también contribuirá a reducir la presión de vehículos en la avenida de Finisterre y en la travesía de Arteixo, especialmente en horas punta. El impacto de la nueva infraestructura irá más allá del ámbito residencial. Las nuevas plazas facilitarán el acceso a los comercios y locales de hostelería de la zona, además de mejorar la conexión con las industrias del polígono de Sabón, que en este punto limita con la avenida de Fisterra.
Urbanización de dos calles en el centro de Arteixo
El Concello de Arteixo urbanizará con plataforma única la calles Pedro de Monteagudo y Domingo de Andrade, continuando así con obras similares como al cercano Paseo del Balneario. Los trabajos incluyen la construcción de una plataforma única con el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad de ambas calles. La inversión prevista esta cercana al medio millón de euros y actualmente está finalizando la licitación de la obra, que comenzará en unas semanas. Arteixo continúa así con las obras de urbanización del entorno del edificio que alberga la residencia de mayores y la escuela infantil, en el centro urbano, que implicaron la apertura de una nueva calle de doble dirección con aparcamientos en ambos márgenes para conectar las calles Ría de Vigo y Camiño dos Cabalos, y la ampliación de la calle de Os Baños, que no disponía de aceras en uno de los márgenes. Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo son perpendiculares a la calle Cachada. La calle abierta hace un par de años.
Con esta actuación se pretende mejorar el tránsito peatonal y de vehículos, además de urbanizar un área que limita con un descampado y que no tiene aceras. Se pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con la solución aportada en el proyecto de urbanización que se acometió en la zona contigua donde se encuentra el edificio de la residencia de mayores y que forma la estructura general de la trama viaria del centro de Arteixo.
El presupuesto de las obras de urbanización de la unidad de actuación será de cerca de 450.000 euros y, como se explica en la propuesta de urbanización, “se proyecta mejorar la conexión con el un nuevo vial denominado calle Cachada que enlaza la calle Camiño dos Cabalos con Ría de Vigo y en la que se resuelve la conexión con las calles de Domingo Andrade y de Pedro de Monteagudo".
- El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
- La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
- A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
- El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
- El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal
- Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions