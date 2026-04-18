Arteixo inicia trámites para crear dos nuevos aparcamientos públicos

El Concello de Arteixo está realizando los trámites urbanísticos necesarios para habilitar dos nuevos aparcamientos en los márgenes de la travesía de Arteixo, concretamente está desarrollando los proyectos de urbanización y las expropiaciones necesarias en las unidades de actuación urbanística número 47 y número 5, situadas enfrente al centro de salud de Arteixo y en el cruce de las calles Camiño dos Cabalos y travesía de Arteixo, respectivamente.

Ambos aparcamientos están en los márgenes de la travesía de Arteixo, una vía necesitada de más plazas de aparcamiento debido a la presencia de equipamientos públicos como el centro de salud y de una actividad comercial creciente. El aparcamiento situado enfrente al centro de salud llevará también aparejada la construcción de una nueva calle perpendicular a la travesía de Arteixo, y en total se habilitarán 37 plazas de aparcamiento, mientras que en el parking situado en el cruce de la travesía con Camiño dos Cabalos se construirán 57 plazas de aparcamiento. Este equipamiento estará circundado también por una nueva zona verde de tránsito peatonal.

Zona del nuevo 'parking' / LOC

Por otra parte, el Concello también está finalizando la construcción de otro nuevo aparcamiento público en la calle Sinforiano López, un enclave estratégico que conecta la travesía de Arteixo con la avenida de Finisterre. El Concello había adjudicado las obras, situadas en la zona del alto de Arteixo, a principios de año por un importe de 82.000 euros, y los trabajos finalizarán en mayo, mes en el que el aparcamiento se abrirá al público con 79 plazas de aparcamiento en una superficie cercana a los 2.100 metros cuadrados, en una de las zonas más pobladas del municipio y donde la escasez de espacios para estacionar se ha convertido en una demanda recurrente de vecinos, comerciantes y usuarios. El proyecto ha sido posible después de que el Concello lograse la cesión de la parcela por parte de los propietarios. La calle Sinforiano López es una vía de paso habitual entre dos de las principales entradas al centro de Arteixo. Por ese motivo, el nuevo aparcamiento no solo servirá a los residentes del entorno inmediato, sino que también contribuirá a reducir la presión de vehículos en la avenida de Finisterre y en la travesía de Arteixo, especialmente en horas punta. El impacto de la nueva infraestructura irá más allá del ámbito residencial. Las nuevas plazas facilitarán el acceso a los comercios y locales de hostelería de la zona, además de mejorar la conexión con las industrias del polígono de Sabón, que en este punto limita con la avenida de Fisterra.