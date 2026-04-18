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Culleredo confirma los turnos de taxis acordados en Alvedro, con medidas excepcionales durante el cierre de Lavacolla

Los taxis de A Coruña podrán servir en Alvedro de manera excepcional, solo accediendo a la parada cuando sea necesario por el volumen de viajeros. El servicio ordinario de taxis tendrá colocación preferente durante el primer vuelo de la mañana y de la tarde

Taxis en el aeropuerto de Alvedro

Taxis en el aeropuerto de Alvedro / Iago Lopez / LCO

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo confirmó este sábado que el servicio de taxis en el aeropuerto de Alvedro tendrá el sistema de turnos acordados, pero que, durante en cierre temporal de la terminal de Lavacolla desde este jueves 23 de abril hasta el 27 de mayo, se llevarán a cabo medidas extraordinarias por la subida de pasajeros.

El servicio ordinario de 35 taxis, 30 de Culleredo y 5 de A Coruña, se mantendrá como eje principal y, durante el mes de cierre del aeropuerto de Santiago la colocación preferente en la parada se hará en el primer vuelo de la mañana y el primero de la tarde, a partir de las 16.00 horas. El resto del día el servicio se prestará según convenio, con una dinámica de rotación y llegada.

Para servir como refuerzo durante la situación excepción todos los taxis de A Coruña podrán servir al aeropuerto de Alvedro, aunque siguiendo las normas del acuerdo alcanzado el pasado 16 de marzo. De esta forma, los taxis de refuerzo permanecerán en una zona habilitada y solo accederán a la parada cuando sea necesario, en grupos de tres como máximo. Los del turno ordinario se incorporarán respetando el orden de la parada.

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La Policía Local de Culleredo supervisará el funcionamiento del servicio para que los taxistas cumplan el acuerdo firmado por las diferentes administraciones. Este sistema, resalta el Concello de Culleredo, es una "adaptación excepcional y temporal" ante el cierre de Lavacolla.

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