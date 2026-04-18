Curtis urge a la Xunta y a la SEPI a convocar una mesa negociadora por el futuro de Losán

La Corporación del Concello de Curtis ha exigido por unanimidad la convocatoria urgente de una mesa de negociación para abordar el futuro del Grupo Losán en la que se sienten las partes implicadas: empresa, representantes de los trabajadores, SEPI, Xunta y los concellos de Curtis y Vilasantar. Además, la corporación acordó también participar en la concentración convocada por el comité de empresa el próximo 23 de abril en Curtis para mostrar así su apoyo a la continuidad de esta industria en la comarca.

El acuerdo del pleno, tras la moción presentada por el BNG y la enmienda transaccional del Grupo Popular, ratifica el compromiso unánime adoptado por la Corporación Municipal el pasado 5 de enero y pone en valor las gestiones realizadas desde el Concello ante el Ministerio de Industria, la SEPI y la Xunta. "Los trabajadores no piden condiciones fuera de mercado, simplemente quieren cobrar el que se les debe y volver a sus puestos", señala el texto aprobado.

La moción reclama a la SEPI que valide el plan de viabilidad y garantice el cumplimiento de los apoyos públicos, mientras que a la Xunta, competente en materia de industria, le pide que lidere la convocatoria del foro de diálogo "más aún cuando la dirección de la empresa ya comunicó formalmente su disposición a participar en esa mesa", apuntan desde el Concello en un comunicado.

La situación de Losán, con una presencia estratégica en las plantas de Curtis , Vilasantar y en la sede social de A Coruña es de "extrema urgencia". Actualmente, más de 200 familias de la provincia de A Coruña sufren el impago de hasta cinco nóminas y la incertidumbre de tener la actividad industrial paralizada desde meses.