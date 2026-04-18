Los vecinos de Sésamo se reúnen con el alcalde de Culleredo para reclamar un bosque sostenible en San Cosme
La nueva directiva de la asociación de vecinos le expuso al regidor la necesidad de mejorar el entorno de la Ermida y de mejorar la seguridad vial en la zona de la escuela unitaria
La nueva directiva de la Asociación de Veciños de Sésamo se reunieron con el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, para trasladarle las principales necesidades de la parroquia. Entre ellas reclamaron obras de mejora en el centro cívico, que incluyan medidas de accesibilidad para la parte de atrás de la finca.
Otra de las propuestas principales de los residentes de Sésamos es convertir el entorno de la Ermida de San Cosme en un bosque sostenible, con sendas y plantas autóctonas. Los vecinos sugirieron la compra de los terrenos colindantes al templo para poder llevar a cabo el proyecto, algo que el regidor explicó que se estudiará y que el Concello además se encargará de la redacción del proyecto para poner en valor el patrimonio de San Cosme.
El Concello también explicó a la nueva directiva la inversión planeada para la renovación del espacio de Outeiro, aprobada en diciembre, así como las próximas obras en la red viaria, entre ellas la prevista en la carretera de Campo da Fonte. Los vecinos también reclamaron nuevas medidas de seguridad en la zona de la escuela unitaria y en vías donde los coches pasan a gran velocidad.
Rioboo agradeció “la excepcional implicación” de la nueva directiva y les deseó una provechosa trayectoria al frente de la entidad. “Iremos de la mano de la asociación para impulsar unas actuaciones que supondrán un notable avance para la parroquia”, dijo el alcalde.
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