El polígono de Piadela despega tras años a medio gas: empresarios compran 20 parcelas en un año

Tras años medio gas, el polígono de Piadela despega. Este parque empresarial de Betanzos, inaugurado a principios de los años noventa y que tiene en Gadisa su buque insignia, ha registrado una importante reactivación en el último año, con más de veinte operaciones de compraventa de suelo, según confirma la agencia inmobiliaria especializada en la venta y alquiler de naves industriales Ingestin Real Estate.

Su gerente, Pablo García, atribuye este llamativo repunte a varios factores «que han confluido en el momento adecuado». A la recuperación de la actividad económica, que anima a las empresas a ampliar sus instalaciones o relocalizarse suma un «elemento clave»: «La falta de suelo industrial disponible en el entorno de A Coruña está desplazando la demanda hacia áreas bien comunicadas como Betanzos», explica este especialista en el sector empresarial, que revela que en la actualidad Ingestin solo comercializa cuatro parcelas en Piadela, un importante descenso en la oferta que «refleja el nivel de absorción que está experimentando este polígono y la escasez creciente de suelo industrial en la zona».

Este parque empresarial dispone de unos 700.000 cuadrados de superficie bruta y está dividido en dos por la vía del tren. El polígono es especialmente conocido por albergar las instalaciones de Gadisa, aunque las actividades con mayor presencia son transportes, cogeneración y construcción.

Flexibilización de usos

Hace unos años, en 2023, a la vista de la baja ocupación de este parque empresarial, especialmente de la zona norte, el Concello de Betanzos impulsó un cambio en el plan parcial del polígono industrial de Piadela para flexibilizar los usos. La propuesta, dictaminada favorablemente por la Xunta, abrió la puerta a los usos comerciales, hoteleros, hosteleros, de oficinas, recreativos o deportivos.

A la flexibilización de los usos se suma otra «característica diferencial» de Piadela que pudo haber sido decisiva para que algunas empresas se decantasen por este parque empresarial betanceiro: «Se pueden construir naves de hasta 14 metros de altura, algo no habitual, lo que permite aumentar significativamente la capacidad de almacenamiento por metro cuadrado», apunta Pablo García, que llama también la atención sobre la «ubicación estratégica» de este polígono, con acceso a la autovía A-6.

El Concello de Betanzos da los últimos retoques a plan general, que prevé someter en breve a aprobación definitivo. El documento concentra el crecimiento empresarial en este polígono, tras barajar inicialmente reservas de suelo en Montellos que finalmente fueron suprimidas.