Vecinos de Oleiros demandan mejoras de seguridad en A Choupana para evitar ir hasta el Tele Club a cruzar

Atravesar la rúa Casares Quiroga, que comunica el Tele Club de Montrove con el hipermercado de Santa Cruz pasando por la iglesia de Santa Eulalia de Liáns, es todo un desafío para los vecinos del entorno de A Choupana. La alta velocidad a la que circulan algunos vehículos y la falta de visibilidad, convierten el hecho de atravesar la calle en todo un reto para los peatones que se desplazan por la zona, entre ellos los menores que acuden a diario al instituto Valle Inclán.

Esta situación ha llevado a los vecinos a solicitar la creación de un paso de cebra que permita mejorar la seguridad en la zona y, al mismo tiempo, calmar la velocidad a la que circulan los cientos de vehículos que utilizan a diario este vial, la DP5810.

El impulsor de esta iniciativa es Alfonso Vázquez, que ya se puso en contacto con la Diputación, titular de la infraestructura, para sugerirles la instalación de dicho paso de peatones en el cruce con la rúa Follas Novas, que junto con la rúa Meniños son las que confluyen en el margen derecho de este vial. El problema, como le comentaron en la Diputación, es que no se cumplen las condiciones mínimas exigibles para su implantación.

En este sentido, desde el organismo provincial argumentan que el punto propuesto no cuenta con buena visibilidad ni con itinerario peatonal accesible por ambas márgenes. Precisamente, es la falta de aceras en el margen derecho de la vía lo que impide los cruces con seguridad. La única opción de la que disponen actualmente los vecinos es cruzar la vía por lugares no habilitados para ello o dirigirse por el arcén hasta el Tele Club (en los últimos metros sí que cuentan con acera) para poder atravesar la vía de forma correcta.

Pese a la negativa, los vecinos no se rinden y aseguran que estudiarán otras opciones, como solicitar al Concello o a la Diputación que actúen en la parcela privada que hay junto al cruce para eliminar el talud y mejorar así la visibilidad, o negociar para habilitar en la misma un paso hacia algún punto del margen derecho en el que se pueda establecer el paso de cebra.