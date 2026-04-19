A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90

En las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, la localidad oleirense de Santa Cristina era un referente del ocio nocturno. Establecimientos como Chevalier, Bambina o Brothers eran parada obligada de muchos coruñeses los fines de semana. Sin embargo, en una década la localidad ha dado un giro radical a su oferta de ocio, centrándose en la restauración y un perfil diferente al de aquel entonces. Esto, sumado a las restricciones impuestas por el Concello de Oleiros para mantener la actividad de discoteca en estos locales, ha empujado a la venta a muchos de ellos. Después de Chevalier, ahora es la histórica Bambina la que busca comprador.

La discoteca, que en sus últimos años operaba bajo el nombre de Dezhavu, cerró sus puertas en enero de 2013. No lo hizo de forma voluntaria, sino por orden del Concello, tras constatar que el local incumplía la normativa en cuestiones como el horario o las medidas de seguridad. La sala había albergado numerosas fiestas temáticas y, además de contar con artistas residentes como DJ Pukas, también ejercieron como tal artistas como Jeff Mills o Claude Young, allá por el año 1999.

Precisamente, el recuerdo de la "magia" de esas grandes noches es lo que utiliza ahora una inmobiliaria para vender las antiguas instalaciones de Bambina junto con el resto de sótanos del edificio situado en el número 24 de la Avenida de Santa Cristina. El precio de venta es de 495.000 euros, ya que, además de la discoteca y de una terraza de 300 metros cuadrados, se incluye también otro local que ahora hace las veces de almacén y que cuenta "con varias salas con oficinas y una caja fuerte acorazada", y un tercer local, también situado en el sótano del edificio, que acoge un gimnasio en funcionamiento "con inquilino".

El local del gimnasio, situado bajo el restaurante portugués, también entra en la operación. / LOC

Los tres locales en venta corresponden a los inmuebles situados en el sótano del edificio, por debajo de la rasante de la calle, aunque la terraza y lo que era la entrada de la antigua discoteca se sitúan en un nivel superior (para acceder a la pista había que bajar unas escaleras). En ese mismo nivel hay otros dos negocios en funcionamiento que no entran en la operación: un restaurante de comida portuguesa y un salón de belleza.

La hostelería toma el relevo

El futuro comprador ya no podrá devolver a la sala su uso como discoteca. De hecho, basta con dar un paseo por las calles Lineo o Humbold para ver como la mayoría de lo que antes eran locales de ocio nocturno están cerrados a la espera de una nueva vida o se han reconvertido en locales de restauración, como sucedió con el Golden Fish, ahora café y restaurante Poniente. Sus herederos tuvieron la deferencia de no borrar el recuerdo de esta discoteca para siempre. A muy pocos metros, en la avenida principal, abrieron otro restaurante bajo el nombre de La Parrocha Dorada, que era como se conocía popularmente a este establecimiento. En su interior hay un cartel que reza Santa is back (Santa está de vuelta), pero es un regreso distinto. Y es que las discotecas se fueron para nunca más volver.