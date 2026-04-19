Xabier Varela, ornitólogo de Arteixo: "Case a metade das especies de aves rexistradas en Galicia pasaron polo encoro do Rosadoiro"

O naturalista arteixán destaca a riqueza deste enclave, no que se poden avistar ata 191 variedades, e insta ás autoridades a "tomar máis consciencia" do seu entorno

O ornitólogo arteixán Xabier Varela. / LOC

Candela F. Roldán

A

O ornitólogo arteixán e naturalista Xabier Varela coñece ben os segredos que agocha o encoro do Rosadoiro. Lonxe de ser un humidal remoto, este enclave situado no contorno industrial de Sabón destaca pola súa abraiante riqueza.

Segundo a guía da Reserva da Biosfera, este espazo é un fogar clave onde conviven aves reprodutoras e invernantes; en época de frío, poden contarse preto de 200 aves acuáticas como lavancos, patos cristados, galiñolas negras ou garzas reales. Máis de 50 anos despois da súa colonización, o arteixán recoñece que o seu valor natural permanece "intacto".

Bilurico Bailón. / LOC

Que ten o Rosadoiro que o converte nun lugar tan interesante para o avistamento de aves?

A pesar de ser un humidal artificial, ten un grao de naturalización bastante alto. As ribeiras están colonizadas por vexetación palustre e bosques de ribeira. Foise naturalizando dende os anos 70, cando se construíu, ata hoxe. A súa posición, moi preto do mar e no entorno de Sabón, explica boa parte desa riqueza ornitolóxica.

Que aves se poden avistar alí hoxe en día?

Dende que se construíu o encoro hai rexistradas 191 especies de aves, que son moitas para un espazo que ten pouco máis de 50 hectáreas. Para facernos unha idea da súa importancia, falamos do 46% do total de especies rexistradas en Galicia; é dicir, case a metade da diversidade galega pasou polo Rosadoiro. Se miramos a nivel estatal, representa o 30% de España: unha de cada tres especies do país foron citadas aquí. Desas 191 especies, 95 son acuáticas e 124 teñen algún tipo de protección legal como especies ameazadas. É un humidal dunha importancia elevada.

A que se debe este fenómeno de biodiversidade nun entorno tan humanizado?

Calquera espazo con estas características pode acadar un índice de biodiversidade importante porque as aves son tremendamente agradecidas, é algo que aprendín desde pequeno. Poden coexistir un elevado número de aves e diversidade coa presión humana. Non hai problema porque haxa un polígono industrial arredor, nin infraestruturas viarias, nin xente. Con que haxa un mínimo de respecto e non se fagan actividades que impacten directamente no encoro, as aves van estar. Se hai un hábitat adecuado, non hai problema.

Mergullón Cristado. / LOC

Cal é a mellor época do ano para os avistamentos?

Cada época ten as súas particularidades. A de cría, na primavera, é o mellor momento para ver as diferentes especies, aínda que as acuáticas nese tempo son bastante discretas. Na época de migración, entre agosto e outubro, hai moito movemento, e entre novembro e marzo chegan as invernais. O encoro sempre é un lugar interesante, pero o interese cambia segundo o mes.

Houbo algún avistamento especialmente sorprendente nos últimos anos?

Como o encoro está sometido a bastante control, sempre aparecen cousas. Atopamos algunhas especies de anátidas americanas, patos procedentes de Norteamérica que acaban aquí perdidos. Tamén vimos garzas interesantes como o martinete ou a garza imperial, e incluso a aguia pescadora. Unha gran noticia recente é que empezou a criar unha especie moi bonita e escasa en Galicia: o somormujo de abanco.

Cerceta. / LOC

Dáselle o valor que merece a este espazo?

Noticias relacionadas y más

Non, en absoluto. É un exemplo da situación na que están os espazos naturais: non se lle dá valor suficiente nin por parte da poboación nin das administracións. Ademais das aves, o lugar alberga anfibios e libélulas catalogadas, pero non se lle presta o interese que merece nin se aproveita o seu potencial educativo. Arteixo vai camiño dos 40.000 habitantes, e ter este sitio no medio permitiría levar a cabo moitas actividades cos nenos e nenas. Podería ser, sen dúbida, un motor da educación ambiental na zona. Non supón un espazo natural de categoría 'top' como Doñana ou o Delta do Ebro, pero alberga moitísima flora e fauna. Son lugares magníficos para a educación ambiental.

  1. El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor
  2. Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
  3. Las hermanas que hacen una de las mejores tortillas de A Coruña en Agra do Orzán: 'El secreto está en cómo pochas la patata
  4. Helton Leite: 'El Deportivo me dijo que no podía competir con lo que me ofrecían: mi familia, mi país, financieramente
  5. El histórico estanco de A Coruña que sobrevive desde hace más de un siglo: 'Por aquí pasaban hasta 500 personas al día
  6. Helton Leite: 'Cuando el Deportivo gana, en A Coruña sale el sol, aunque llueva
  7. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  8. Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás

Vecinos de Oleiros demandan mejoras de seguridad en A Choupana para evitar ir hasta el Tele Club a cruzar

El polígono de Piadela despega tras años a medio gas: empresarios compran 20 parcelas en un año

El polígono de Piadela despega tras años a medio gas: empresarios compran 20 parcelas en un año

El fotógrafo convertido a cocinero de Cambre: "Hacemos una cocina de abuela, pero un poco más refinada"

Culleredo confirma los turnos de taxis acordados en Alvedro, con medidas excepcionales durante el cierre de Lavacolla

Culleredo confirma los turnos de taxis acordados en Alvedro, con medidas excepcionales durante el cierre de Lavacolla

Los vecinos de Sésamo se reúnen con el alcalde de Culleredo para reclamar un bosque sostenible en San Cosme

Oleiros se niega a "regalar dinero público" para que el 1A llegue a Santa Cristina

Oleiros se niega a "regalar dinero público" para que el 1A llegue a Santa Cristina

Curtis urge a la Xunta y a la SEPI a convocar una mesa negociadora por el futuro de Losán

Curtis urge a la Xunta y a la SEPI a convocar una mesa negociadora por el futuro de Losán
