Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaran los acusados en el juicio de la Primitiva millonariaVuelve el programa LecerA la venta la discoteca BambinaLos vecinos de Monte Mero se movilizanPrimer día de regularización extraordinaria de inmigrantesInés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila
instagramlinkedin

Más de 3.500 tapas vendidas en la primera Ruta do Pincho Mariñeiro

El alcalde, en primer término, y concejales del Gobierno local posan con unos pinchos.

El alcalde, en primer término, y concejales del Gobierno local posan con unos pinchos. / LOC

RAC

Miño

El Concello de Miño hace un balance «muy positivo» de la primera edición de la Ruta do Pincho Mariñeiro. En las dos jornadas se vendieron en total 3.500 pinchos, informa el Ayuntamiento en un comunicado remitido a los medios.

Trece locales hosteleros participaron en esta primera edición de la ruta gastronómica, que ofrece tapas con productos del mar del entorno.

Noticias relacionadas

Los establecimientos que obtuvieron más votos por sus creaciones fueron El Puerto (351 votos), Restaurante Miño Golf Club (332) y Savi (220).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  2. Kevin Sánchez: 'En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad
  3. Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás
  4. Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña
  5. Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
  6. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  7. Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor baja a la cuarta plaza
  8. El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros

Más de 3.500 tapas vendidas en la primera Ruta do Pincho Mariñeiro

Más de 3.500 tapas vendidas en la primera Ruta do Pincho Mariñeiro

El Estado desoye las quejas por falta de personal en el INSS de Betanzos: "La oficina más cercana está en A Coruña y se puede ir en bus o en tren"

Curtis distingue a una jueza de Betanzos y al director de la cárcel de Teixeiro

El alcalde de Oleiros encabeza en Compostela la marcha en defensa de Cuba

El alcalde de Oleiros encabeza en Compostela la marcha en defensa de Cuba

Sada y la Diputación acuerdan la cesión de dos carreteras para el proyecto de apertura del río Maior

Sada y la Diputación acuerdan la cesión de dos carreteras para el proyecto de apertura del río Maior

El Consorcio de As Mariñas propone destinar casi un 60% del nuevo contrato de basura a costes laborales

El Consorcio de As Mariñas propone destinar casi un 60% del nuevo contrato de basura a costes laborales

A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90

A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90

Bambina sale a la venta: las otras discotecas míticas de A Coruña que han caído en el olvido

Tracking Pixel Contents