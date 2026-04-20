Más de 3.500 tapas vendidas en la primera Ruta do Pincho Mariñeiro
Miño
El Concello de Miño hace un balance «muy positivo» de la primera edición de la Ruta do Pincho Mariñeiro. En las dos jornadas se vendieron en total 3.500 pinchos, informa el Ayuntamiento en un comunicado remitido a los medios.
Trece locales hosteleros participaron en esta primera edición de la ruta gastronómica, que ofrece tapas con productos del mar del entorno.
Los establecimientos que obtuvieron más votos por sus creaciones fueron El Puerto (351 votos), Restaurante Miño Golf Club (332) y Savi (220).
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