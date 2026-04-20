El alcalde de Oleiros encabeza en Compostela la marcha en defensa de Cuba

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, encabezó este domingo en Santiago de Compostela una marcha convocada por la Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil en apoyo al pueblo cubano. Enfundado en un chándal de la selección cubana, emulando a su admirado Fidel Castro, el regidor oleirense se situó en el centro de la pancarta que encabezaba la manifestación con el mensaje Deixade vivir a Cuba. Galiza contra o asedio imperialista.

La marcha, que contó con el respaldo de decenas de organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, partió pasado el mediodía de la Alameda compostelana y, tras recorrer las calles del centro de la capital gallega, finalizó ante la catedral, donde Paco Sebio, presidente de la entidad convocante, leyó un manifiesto para denunciar el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos coincidiendo con el 65 aniversario del intento frustrado de desembarco norteamericano en Bahía Cochinos.

El alcalde de Oleiros, concello que nombró a Fidel Castro como concejal honorífico en 1985, siempre ha sido crítico con el trato que Estados Unidos da a la isla caribeña, pero esas críticas se intensificaron desde la llegada de Donald Trump, al que acusa de estar cometiendo "un genocidio" contra el pueblo cubano.