El Consorcio de As Mariñas propone destinar casi un 60% del nuevo contrato de basura a costes laborales

El nuevo contrato para la recogida y transporte de la basura del Consorcio de As Mariñas plantea destinar casi un 60% del precio total a los costes laborales. La entidad que da servicio a los municipios de Culleredo, Cambre, Carral, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Betanzos y Sada saca a información pública la estructura de costes tras la consulta a operadores económicos del sector, un proceso necesario al ser una concesión de servicios superior a los 5 millones de euros. Los presupuestos del Consorcio prevén destinar 8,23 millones de euros a este servicio durante el 2026.

Novotec, la consultora encargada de la redacción de los pliegos del nuevo contrato, recibió información de siete empresas de la industria para elaborar la propuesta, que sale ahora a información pública durante 20 días.

Los pliegos del nuevo contrato destacan que el 58,97% de los costes serán destinados a los costes laborales, mientras que un 8,47% se destinarán a carburante, un 6,68% a mantenimiento y reparaciones y un 0,8% a impuestos. La revisión de precios consideró solo los costes de personal, carburantes y reparación por ser los más vulnerables a cambios significativos en el tiempo.

La propuesta de la estructura de costes contempla además que un 10,23% de los costes sean para amortizaciones, un 6,01% para gastos generales, un 2,11% para costes de financiación de inversiones, un 0,54% para otros costes directos, un 2,94% para otros costes indirectos y un 3,25% para beneficio industrial.

Mejoras en la flota de vehículos

El servicio actual de recogida lo lleva a cabo la concesionaria actual, Prezero, después de que el Consorcio aprobase una prórroga de un año el pasado mes de octubre. Entonces, la entidad supramunicipal destacó que se esperaba que la nueva empresa pudiera empezar a prestar el servicio en "en primavera o verano", aunque tras esta primera consulta pública durante 20 días todavía faltaría un informe preceptivo de la Xunta y aprobar en pleno los pliegos definitivos para la licitación, que saldrá publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los plazos de puesta en marcha del servicio también dependerán de si alguna empresa presenta recurso.

En el nuevo contrato se prevé mejoras para la flota de los camiones de recogida y en los servicios para reutilizar, así como una mayor frecuencia de lavado de contenedores. El Pleno del Consorcio de As Mariñas aprobó en octubre licitar en servicio en dos lotes, uno que abarque el grueso del servicio y los puntos limpios y otro para contratar la recogida de voluminosos, un servicio del que se hará cargo un centro especial de empleo.

Además del contrato de recogida de basura, la entidad supramunicipal está también pendiente de licitar el servicio de tratamiento y eliminación de residuos. Una vez ambos contratos estén en vigor, el Consorcio prevé encargar a una consulta especializada el estudio para actualizar la ordenanza y tasa.