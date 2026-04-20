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Curtis distingue a una jueza de Betanzos y al director de la cárcel de Teixeiro

Pleno de Curtis.

Pleno de Curtis. / LOC

RAC

Curtis

El Concello de Curtis distinguirá al director de la cárcel de Teixeiro, José Ángel Vázquez Yáñez, y a la jueza de primera instancia de Betanzos Ana Rodríguez Piorno con el premio Sementes de Igualdade. Se trata de un galardón con el que el Concello quiere visibilizar las trayectorias y proyectos que destacan en la promoción de la igualdad de oportunidades y en la erradicación de la violencia de género.

La comisión técnica de valoración de los premios acordó por unanimidad conceder este reconocimiento a Vázquez Yáñez y Rodríguez Piorno por su "calidad humana y profesional".

El jurado destaca la "firme implicación en materia de igualdad" del director del centro penitenciario de Teixeiro y apuntan especialmente a su impulso al programa Ser muller, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello de Curtis que "ofrece herramientas de empoderamiento y transformación social".

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La comisión llama la atención sobre la "excepcional praxis profesional" de Ana Rodríguez, jueza de Betanzos con competencia en violencia de género. El jurado destaca su "sensibilidad especial que consigue minimizar las consecuencias emocionales y el impacto traumático de las mujeres y de los hijos durante el proceso judicial".

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