El Estado desoye las quejas por falta de personal en el INSS de Betanzos: "La oficina más cercana está en A Coruña y se puede ir en bus o en tren"

El Gobierno no parece dispuesto a ampliar la plantilla de las oficinas de la Seguridad Social de Betanzos a pesar de las quejas vecinales y de todos los grupos con representación en el Concello. En una respuesta por escrito a una pregunta por el PP, que denuncia la falta de personal para garantizar una atención adecuada, el Ejecutivo se limita a decir que el centro tiene asignadas tres plazas, todas ellas cubiertas a diciembre de 2025. El Estado detalla que los puestos se corresponden con el de director de de este centro y dos de informadores y gestores de prestaciones.

"El centro presta sus servicios con los efectivos disponibles en cada momento, contando actualmente con dos realizando la actividad informativa", apunta. El Gobierno admite que las oficinas permanecieron cerradas varios días de diciembre y enero "por circunstancias sobrevenidas", pero matiza que esta clausura temporal "se anunció mediante carteles, indicando los centros más cercanos, y en la página web de la Seguridad Social".

Oficinas en A Coruña comunicadas por "autobús y tren"

En su respuesta, el Estado minimiza las molestias por las distancias que ven obligados a recorrer los vecinos de Betanzos y de la comarca brigantina cuando el INSS están cerradas. "El centro más cercano es el de A Coruña, a una distancia de 24 kilómetros", replica el Estado, que apunta además que hay otras oficinas en Ferrol a 41 kilómetros. Lejos de compartir las quejas del Concello brigantino por estos desplazamientos forzosos a otras localidades durante estos días de cierre, el Gobierno se limita a decir que Betanzos dispone de conexión con A Coruña "tanto en autobús como en tren".

"La ciudadanía dispone además del servicio de atención telefónica y telemática del servicio del Instituto Nacional de la Seguridad Social", concluye el Gobierno, que no responde directamente a los populares, que preguntaron si consideraba "aceptable" que la oficina no dispusiese de personal para garantizar una atención adecuada a municipio cabecera comarcal.

Barral tacha la situación de "insoportable"

La respuesta del Estado tiene fecha del 10 de abril, unos días después de que la alcaldesa de Betanzos, María Barral, se desplazase a la Subdelegación del Gobierno para reclamar una solución urgente a una situación que calificó de "insoportable".

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La regidora discrepa del Estado en lo relativo a los cierres o días de funcionamiento anormal de las oficinas, que atienden a 55.764 personas. «Desde la pandemia no ha vuelto a funcionar con total normalidad», afirmó recientemente Barral, que atribuye los problemas a bajas de larga duración y el sistema de teletrabajo, que hace que "muchos días no pueda ofrecerse una atención presencial". «Los vecinos de Betanzos y la comarca, que disponen de una oficina en el centro de la ciudad, no tienen porque desplazarse a Coruña, Melide o Ferrol para hacer gestiones presenciales como está ocurriendo muchas veces”, defendió la alcaldesa, que confía en que el Gobierno tome medidas, aunque, la respuesta al PP no invita al optimismo.