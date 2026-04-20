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Sada y la Diputación acuerdan la cesión de dos carreteras para el proyecto de apertura del río Maior

Se trata de una actuación estratégica para reducir el riesgo de inundaciones en la localidad

Una calle inundada en el centro de Sada.

Una calle inundada en el centro de Sada. / Casteleiro

RAC

La cesión de las carreteras provinciales, DP-0812 y DP-0813, ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión que mantuvieron este lunes el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Sada, Benito Portela, con el objetivo de avanzar en el proyecto de apertura del río Maior, una actuación estratégica para Sada orientada a reducir el riesgo de inundaciones y a mejorar la integración urbana y ambiental del espacio. Durante el encuentro, se acordó la formalización de un convenio para la cesión de estas dos vías afectadas por la actuación. El acuerdo incluirá la financiación por parte de la Diputación de las obras de mejora previstas, que incluyen la renovación de las aceras y actuaciones de refuerzo de la seguridad vial, mientras que el Concello asumirá los trámites administrativos que permitirán iniciar los trabajos lo antes posible.

La cesión de estas carreteras provinciales es un "requisito imprescindible" para que la Xunta continúe con la licitación del proyecto de apertura del río Maior, que ya está redactado. La institución provincial llevará a pleno el próximo mes de mayo el convenio que permitirá formalizar la cesión de las vías y financiar las mejoras previstas.

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