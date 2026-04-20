Bambina sale a la venta: las otras discotecas míticas de A Coruña que han caído en el olvido

El anuncio de la salida a la venta de la histórica discoteca Bambina, en Santa Cristina, ha sumido a más de un coruñés en la nostalgia. Su comercialización supone el último capítulo en la vida de un local que ya había sido sentenciado a muerte hace 13 años, cuando echó el cierre por incumplir el reglamento municipal.

Por aquel entonces el pub había cambiado su icónico nombre por el de Dezhavu, pero, aunque el letrero no fuera el mismo, sí lo era la pista en la que cientos de coruñeses bailaron hasta la madrugada en los 80 y los 90. Su comercialización -puede que para dedicarse a la restauración, como ha sucedido con otros antiguos locales de ocio de la zona como el Golden Fish-, se suma a la lista de discotecas que fueron grandes templos de la noche a finales del siglo pasado y que hoy son solo recuerdos ocultos tras fachadas apuntaladas y vegetación salvaje.

El Bosque, un icono de los 2000 devorado por la naturaleza

Interior de la antigua discoteca El Bosque, en Cambre. / Carlos Pardellas

Uno de los ejemplos más descorazonadores de este declive de las discotecas más míticas de A Coruña es El Bosque. El que fuera un faro para los jóvenes de los 90 y los 2000 es hoy un espacio en ruinas, que el Concello de Cambre tuvo que tapiar después de que el enclave sufriera varios incendios y actos vandálicos.

El local de Cecebre, que lleva años en venta, es una de las discotecas coruñesas icónicas del siglo XX que se encuentra en peores condiciones. La vegetación ha invadido muchas de las zonas en las que los jóvenes -hoy ya próximos o entrados en la cuarentena- exprimían la noche al máximo, ya fuera enamorándose, desenamorándose o simplemente bailando al son de los hits de Don Omar y Wisin&Yandel.

Baroke, una sala modernista expuesta al deterioro

Fachada de la antigua discoteca Baroke, en Sada. / Fran Martínez

La fachada blanca y azul del Baroke, en Sada, lleva mucho con la verja baja. Desde que cesó su actividad, el inmueble entró en un proceso de deterioro que llevó al Concello a expedientar al antiguo propietario por el estado de conservación tanto de la fachada como de la cubierta del almacén.

Hoy, hace tiempo que no suena la música en la que fuera la sala de fiestas El Moderno y, posteriormente, uno de los pubs más queridos por la generación de los 80. Aquel templo del ocio en el que uno podía bailar agarrado al ritmo de Sergio Dalma ya solo sobrevive en la memoria de los jóvenes de entonces, que aún rebobinan de vez en cuando las noches mágicas que vivieron en su pista.

Chevalier, otro fantasma del pasado en Santa Cristina

Entrada de la discoteca Chevalier, en el año 2000. / Moncho Fuentes

Si bien es cierto que Bambina era un referente en Santa Cristina, también lo es que no era el único. Igual de icónicos en la época eran Brothers y, por supuesto, Chevalier, una parada obligatoria del fin de semana.

La sala era un punto de peregrinaje para numerosos jóvenes de los 80 y los 90, que se reunían en sus puertas -especialmente los domingos- para disfrutar de sus concursos de DJs y de sus fiestas temáticas. La discoteca coruñesa llegó a tener su propia moneda, las eurochevas, y tradiciones como el cierre al ritmo de la Orquesta Mondragón, que marcó el final de cientos de noches durante años.

Con el tiempo, los cambios en las tendencias del ocio en A Coruña y el consiguiente declive de la 'ruta' fiestera de la época acabó por cerrar las puertas de este local mítico. Salió a la venta por 450.000 euros, no muy lejos de los 495.000 euros que se piden ahora para la antigua Bambina, después de poner fin a su actividad definitivamente en el año 2017.