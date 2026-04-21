La calle Álamos de Oleiros, en riesgo de quedarse sin servicio de telefonía e internet

Las obras de reurbanización de la calle Álamos, en Oleiros, podrían tener una consecuencia indeseada para los vecinos. El Concello alertó este martes del riesgo de que a partir de mañana, miércoles, esta calle de Perillo se quede sin servicio de telefonía e internet por "la falta de diligencia de las compañías de telecomunicaciones".

Según alerta el Ayuntamiento, los trabajos de reforma contratados en esta vía incluyen la canalización del cableado para eliminar los postes, propiedad de Telefónica, a la que se le concedió 15 días para proceder a su retirada. Sobrepasado este plazo, explica el Gobierno local, esta empresa suministradora levantará mañana, miércoles, estas infraestructuras y cortará los cables de las demás empresas operadoras que las utilizan y que no han respondido a los requerimientos de la compañía para realizar las obras de soterramiento: "Su eliminación no se puede retrasar durante más tiempo", advierte el Ejecutivo, que lamenta el "desprecio total a la ciudadanía" por parte de estas compañías, "que actúan con impunidad total".

El alcalde, Ángel García Seoane, deja claro que demorará más los trabajos: "Ninguna empresa privada tiene derecho a paralizar una obra pública, por lo que el Concello no tolerará que los cables queden colgados de las farolas como se pretendía por parte de Telefónica", advierte.

Mejoras en la accesibilidad y redes de la calle

Los trabajos de acondicionamiento de la calle Álamos ascienden a más de 200.000 euros. El objetivo es "mejorar la accesibilidad y la humanización de la zona" con un diseño "más amable". Con este contrato, el Concello pretende además corregir "deficiencias" en la red de tuberías de pluviales . También se sustituirán las farolas tradicionales por otras con luz LED.

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La calzada actualmente presenta "numerosas deficiencias", con tramos sin acera, y las que la tienen, cuentan con pavimento de baldosa hidráulica en un estado "completamente deficiente e incumpliendo las condiciones mínimas de accesibilidad", según el pliego del contrato.