Culleredo refuerza las oficinas municipales para atender a los migrantes que quieren regularizar su situación

Culleredo pone en marcha un dispositivo especial para atender a los vecinos que quieran realizar el proceso de regularización migratoria. Para ello, señala el Concello, el departamento de Servicios Sociales intensificará su trabajo en las próximas semanas para acompañar y apoyar a los afectados.

Las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 podrán solicitar su regularización hasta el próximo 30 de junio. El Ayuntamiento de Culleredo ha designado un punto de información en las oficinas de Servicios Sociales de O Burgo y Vilaboa, donde los interesados podrán recibir información sobre los requisitos y documentos necesarios para los trámites. Además, el departamento les orientará de forma personalizada sobre los siguientes pasos que deben dar.

Las personas vulnerables deberán presentar un informe del Ayuntamiento acreditándolas como tal, por lo que el Concello ha anunciado que se reforzarán los servicios locales para agilizar los trámites.

Charlas informativas

Además de los puntos de información, Culleredo organizará también charlas abiertas para informar a la población migrante sobre el proceso. Las sesiones serán este viernes 24 de abril y el miércoles 6 de mayo, ambas a las 12.00 horas en el auditorio de Servizos Múltiples de O Burgo. Técnicos de Servizos Sociais locales y asesores jurídicos del Consorcio de As Mariñas serán los encargados de trasladar la información.

El Ejecutivo local explica que impulsa el dispositivo en respuesta al "elevado interés" que la regularización ha despertado en la ciudad de Culleredo. Desde el Concello explican que antes de que se abriera el plazo este lunes las oficinas municipales ya habían recibido un aluvión de llamadas, hasta 160, preguntando por los trámites y los requisitos necesarios.

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La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, destacó que "reforzamos a atención aos cidadáns e cidadás ante o proceso de regularización para garantir que ninguén quede fóra" y resaltó la apuesta municipal por "informar e acompañar" a los vecinos de Culleredo que quieren normalizar su situación.