Las escuelas rurales de Culleredo vuelven a la media de matrículas tras un año de récord
Su directora, Carlota Sánchez, explica que después de un curso "histórico" las solicitudes de plazas bajan a las 19, frente a las 32 del año pasado
Después de un año de récord, las cuatro escuelas que forman el CRA (Colegio Rural Agrupado) de Culleredo retoman la media de matrículas que tenían en cursos anteriores. Su directora, Carlota Sánchez, señala que han recibido 19 solicitudes para el curso 2026-2027, unas 13 menos que el anterior.
"El año pasado fue un año fuera de lo común. Fue histórico, con más de 30 solicitudes, este año volvemos al rango normal de entre 18 y 21 que veníamos recibiendo en cursos anteriores", dice Sánchez. El centro está formado por las antiguas unitarias de de Ledoño, Sésamo, A Choeira y Vinseira, y destaca por una metodología de la experimentación, en la que los alumnos de entre 3 y 5 años pueden jugar y aprender en un entorno natural. Muchas familias han optado en los últimos años por estos colegios porque la baja ratio de estudiantes por clase hace que las profesoras puedan prestar más atención a los pequeños.
"Es muy complicado que tengamos una lista de espera, o que llenemos todas las plazas, porque nosotros tenemos cinco aulas de infantil", explica la directora, que añade que "tenemos capacidad para 100 niños, así que todo el que quiera acaba entrando". El colegio rural de Culleredo no es el único que no cubre todas las plazas disponibles, en la ciudad de A Coruña los centros de infantil también tienen dificultad para llenar las aulas en parte, explican los profesionales, debido a la baja de la natalidad.
La situación en Culleredo no preocupa en exceso a Sánchez. "Tenemos el número de solicitudes normales, dentro de la media", dice la directora que destaca que no hay riesgo de que se cierre el colegio rural por falta de alumnos. "Nosotros tenemos más de 10 alumnos en cada aula", apunta Sánchez.
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