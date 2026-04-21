Miño concede licencia para completar el edificio inacabado de la calle Pardiñeira
El Concello autoriza la obra para finalizar esta construcción que afea desde hace años la subida al centro
La promotora Mosquera y Roel adquirió el inmueble, que completará para sacar al mercado 14 viviendas
El Concello de Miño dio un paso más este lunes para cerrar las heridas urbanísticas abiertas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Junta de Gobierno local dio luz verde a la licencia para completar el edificio que hace esquina entre las calles Pardiñeira y Fonte, un inmueble que afea desde hace más de una década la subida por la carretera de la playa hasta el centro y que trae de cabeza a los residentes en las viviendas limítrofes.
La promotora Mosquera y Roel, que adquirió hace ya meses este bloque inacabado, ha obtenido ya el visto bueno para finalizar este edificio y sacar al mercado 14 viviendas. La obra para completar este inmueble mejorará de forma notable el entorno, donde se ubican el parque y el centro social de A Rúa.
La reactivación de la construcción en este municipio, que rozó la bancarrota por las irregularidades en la gestación de Costa Miño Golf. ha permitido borrar otras huellas de los negros del urbanismo y completar edificios del centro que llevaban paralizados desde 2008, como los ubicados las calles A Carreira y A Barrosa, que se quedaron en los huesos en 2008 tras la entrada en concurso de acreedores de Procorsa.
Los esqueletos de Bañobre, en trámites para su reactivación
Otras estructuras inacabadas de Miño que renacerán son los esqueletos de Bañobre, un conjunto de ocho edificaciones anunciadas en su día como apartamentos de lujo que reflotan tras casi veinte años en un limbo. Estas estructuras, que rompen el skyline miñés, pasaron hace años a manos de la Sareb y han sido adquiridos por una promotora de la zona, que realiza ahora las gestiones para finalizar la promoción.
Miño, a la cabeza en concesión de licencias en la comarca
Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística confirman el renacer urbanístico de Miño. Tras años sin apenas actividad y con los esqueletos de Costa Miño Golf como doloroso recuerdo del estallido de la burbuja inmobiliaria, este pequeño municipio costero vuelve a situarse a la cabeza en la concesión de permisos de construcción. En el último año, el Ayuntamiento ha otorgado 36 permisos, más que Betanzos, cabecera comarcal, que cerró 2025 con 26 autorizaciones.
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