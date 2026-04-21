Obras de asfaltado en la avenida Sada e Contornos para garantizar la seguridad tras un lustro con la obra paralizada

El Concello comenzó este martes los trabajos de pavimentación de los carriles de la Avenida de Sada e Contornos para garantizar la seguridad mientras no se licita la mejora integral de esta vía.

La obra de asfaltado llega tras reiteradas protestas de los usuarios y casi un lustro después de la adjudicación de una obra para acondicionar esta céntrica avenida. Esta actuación se vio enturbiada por múltiples deficiencias que propiciaron numerosas quejas de la oposición y llevaron al Ayuntamiento a abrir un expediente para la resolución del contrato a la empresa adjudicataria que todavía no se ha resuelto.

Esta polémica intervención terminó en los tribunales, que dieron la razón al Concello. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña desestimó la denuncia interpuesta por la adjudicataria de la obra en la Avenida Sada y Contornos y eximió al Concello del pago de 81.231 euros en certificaciones pendientes e intereses al ver acreditado que los trabajos ejecutados en 2021 por Construcciones Cernadas fueron "deficientes y no se corresponden con lo proyectado".

Las obras para la instalación de un colector de pluviales en la Avenida Sada y Contornos fueron adjudicadas en 2021 a Construcciones Cernadas por 184.500 euros (impuestos incluidos). El Concello avanza que abrirá un nuevo concurso una vez se rescinda de forma definitiva el contrato a la anterior empresa.

Noticias relacionadas

El Gobierno local llevó ya a pleno en septiembre de 2025 un suplemento de crédito que incluía fondos para desbloquear esta actuación.