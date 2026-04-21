Las obras de reducción de velocidad en Costa da Tapia obligarán a cambiar de ubicación la parada de autobús

La Xunta invertirá 460.000 euros para obras en la carretera de Costa de A Tapia, en Cambre, que contribuyan a reducir el impacto acústico del tráfico en la zona. El proyecto que licita el Gobierno autonómico destaca que se reducirá la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, y se cambiará el pavimento para disminuir el número de coches que circulan por el vial.

Las intervenciones forman parte del Plan de Acción contra o Ruído, según explicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Allegue, este martes en una visita al municipio. Los trabajos, destaca la consellería, "mellorarán a calidade de vida da veciñanza deste municipio", que tiene que soportar la circulación de unos 15.000 vehículos diarios por ese vial.

Las obras abarcan un tramo de medio kilómetro que comienza en las inmediaciones de la carretera N6. Las actuaciones durarán unos seis meses y se realizarán en horario nocturno para evitar afectaciones a los vecinos. Además de la instalación nuevo pavimento, se realizará el repintado de las marcas viales para disminuir el ancho de los carriles a 3,3 metros y se demolerá la mediana ajardinada existente para reducir el tráfico.

Más espacio para autobuses

Para "fomentar los trayectos a pie", detallan los pliegos, se mejorarán los itinerarios peatonales y la parada de bus, lo que contribuirá a "disminuir el uso de vehículos particulares" y por tanto reducirá el ruido actual de los coches. Para esto, se propone el cambio de ubicación de la parada de autobús al lado derecho de la calzada para dejar más espacio para los vehículos articulados. La marquesina existente también se reparará antes de cambiarla de lugar.

La Xunta reubicará los dos pasos de peatones, para situarlos al inicio y al final del tramo, lo que conllevará también mover la plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida que se repondrá donde ahora mismo está la parada de bus. Estas actuaciones incluye también el traslado de mobiliario urbano, la instalación de nuevos sumideros o los cambios en el alumbrado público sobre los cruces peatonales. El mismo proyecto descarta la implantación de pantallas acústicas por el impacto paisajístico y porque "las edificaciones quedarían más altas que las pantallas".

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La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, valoró positivamente la intervención y explicó que se trata "dunha actuación necesaria para O Temple e para o conxunto de Cambre, xa que permitirá mellorar a seguridade viaria, humanizar a contorna e seguir gañando calidade de vida para a veciñanza". El Gobierno municipal destacó la importancia de seguir avanzando en intervenciones que construyan "un municipio máis accesible, seguro e pensado para as persoas".