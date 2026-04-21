El Concello de Oleiros calienta máquinas para renovar el asfaltado de las vías municipales

Después de un invierno marcado por un inusual volumen de lluvias que causaron numerosos desperfectos en las vías del municipio, el Concello de Oleiros se prepara para, aprovechando la llegada del buen tiempo, acometer la reparación de los viales de su titularidad. Los trabajos de mejora del firme comenzaron ya el pasado mes de marzo por Perillo, pero ahora el Gobierno municipal se prepara para sacar la artillería y lanza a licitación un contrato mixto para el suministro de aglomerado en caliente y el arrendamiento de la máquina extendedora de aglomerado con operario.

Aunque el Concello dispone de un equipo de obras para la reparación de caminos con medios propios, apuesta por reforzar el equipamiento para reparaciones con aglomerado en caliente ya que, como argumentan en la memoria justificativa, "tanto a terminación como a durabilidade das vías reparadas con aglomerado en quente é moi superior a de aquelas vías reparadas con saburra e aglomerado en frío". Además, apunta que en las vías municipales con alta intensidad de tráfico "a solución de aglomerado en quente permite recortar os tempos de intervención na vía e disposición de bens na calzada, o que aporta un plus de seguridade a maiores dos citados estéticos e de durabilidade".

El contrato, con un valor estimado de 61.292 euros, cubre 10 jornadas completas de trabajo. La empresa adjudicataria deberá tener disponible la maquinaria y podrá subcontratar hasta un 30% de las tareas no esenciales, como el porte de la maquinaria o el transporte del aglomerado. El Concello deberá solicitar los equipos y el personal con una antelación mínima de 15 días naturales, mientas que el adjudicatario dispondrá de tres días para aceptar la fecha o, en su defecto, proponer alternativas que no podrán desviarse más de 10 días naturales de la fecha prevista en la comunicación.

Además de la rúa Lucín, por la que empezaron los trabajos de reasfaltado, también están en la lista del Concello la rúa Álamos, en la zona de Beiramar, y Salvador de Madariaga, que comunica la zona de Montrove con la N-6 a su paso por San Pedro de Nós. Más adelante llegará el turno a la avenida Miguel Hernández, entre Oleiros y O Carballo, y a las calles Charry, Posada, Golondrinas, Lagarteiras, Abogadas, Benito Vicetto, del Campo, Lourido, Cruceira y Areosa.