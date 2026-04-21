Oleiros saca a concurso obras para mejorar el aislamiento de la piscina de A Fábrica
Los trabajos ascienden a 146.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de mes y medio
A. P.
El Concello de Oleiros ha sacado a concurso por 146.786 euros (IVA incluido) unas obras de aislamiento e impermeabilización de la piscina de A Fábrica, en Santa Cristina. El objetivo, detalla el pliego, es mejorar las condiciones de estanqueidad y de confort térmico y cumplir la norma que regula las condiciones higiénico-sanitarias de este tipo de instalaciones deportivas.
El proyecto incluye la reforma de la cubierta y la construcción de un falso techo para controlar la condensación y evitar filtraciones. El Concello prevé actuar también en el lucernario y sellar los encuentros entre la cubierta y la fachada para asegurar la continuidad de la impermeabilización y el aislamiento. El pliego recoge además la instalación de nueva carpintería.
El Ayuntamiento establece un plazo de seis semanas para ejecutar los trabajos, a contar desde la firma del acta de replanteo.
Esta piscina forma parte del complejo deportivo y cultural A Fábrica, inaugurado en 1999. El recinto está formado por tres naves. El vaso tiene unas dimensiones de 19 por 5,60 metros, con una profundidad máxima de 1,40 metros.
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