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Seoane urge a Culleredo a saldar su deuda con el Consorcio: "Es escandaloso"

El Concello cullerdense replica que se trata de una "cuestión administrativa ya hablada con el Consorcio"

Último pleno celebrado por el Consorcio As Mariñas.

Último pleno celebrado por el Consorcio As Mariñas. / LOC

RAC

Oleiros

El alcalde de Oleiros y líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, aprovechó este martes los micrófonos de dos emisoras para cargar contra el Concello de Culleredo por la deuda que mantiene con el Consorcio As Mariñas: "Es un tema escandaloso", criticó el mandatario, que afirma que Ayuntamiento cullerdense lleva desde 2024 sin pagar las cuotas de mantenimiento. No solo eso, apunta, este municipio tampoco habría entregado al ente supramunicipal los fondos concedidos por la Xunta para colaborar con el mantenimiento del sistema. La deuda asciende en total a 624.000 euros, denuncia Seoane.

A consulta de este diario, el Concello de Culleredo afirma que se trata de "una cuestión administrativa ya hablada con el Consorcio". La entidad supramunicipal apunta que se trata de "una situación que corresponde regularizar". "Se instó al personal técnico de las dos administraciones a buscar una solución que sea satisfactoria para las dos partes y esperamos que se logre", añade.

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