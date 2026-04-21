Unión de asociaciones en Sada para facilitar el acceso a actividades
Varias entidades de Sada se han unido para "eliminar las barreras económicas entre asociados" y facilitar el acceso a las actividades. Se trata de una iniciativa colaborativa impulsada por la Asociación Veciños da Obra, que aspira a "transformar el tejido asociativo" del municipio y que ha sellado ya acuerdos con La Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva, el colectivo vecinal Armental de Culleredo y la agrupación de amas de casa. En virtud de estos convenios, los socios de cualquiera de las entidades firmantes podrán acceder a las actividades organizadas por el resto con el mismo coste, explican Veciños da Obra, que matizan que la oferta se limitará a las recogidas en los acuerdos.
La entidad impulsora defiende los beneficios de esta "política de mano tendida" que, incide, permitirá a los colectivos ampliar su programación, aumentar la participación en las actividades y mejorar la rentabilidad social y económica. "No estamos esperando a que las soluciones lleguen de fuera, estamos construyendo el futuro de Sada desde la base. Nuestra apuesta es por la vecindad activa y solidaria", afirman.
Veciños da Obra invita a otros colectivos del municipio a sumarse para crear "una red robusta" que "convierta a Sada en un referente de gestión vecinal colaborativa".
Estas alianzas empiezan a dar sus frutos. Veciños da Obra y La Sociedad ofertan conjuntamente un curso de fotografía y una excursión a las islas Cíes. Integrantes de la asociación impulsora realizan además el Camiño de Santiago con la agrupación Armental.
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