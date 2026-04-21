Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Dépor vence al Mirandés en Riazor (3-1)Así está la clasificación en SegundaEl lotero de San Agustín: "Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante"Del primer Zara del mundo a un súper de DiaGrandes promotores impulsan pisos turísticos en el CantónUn juzgado perdona una deuda de casi 1M a un empresario coruñés arruinado por negligencia de sus sociosInés Rey, sobre el concierto de El Último de la fila: "Non somos futurólogos"
instagramlinkedin

Unión de asociaciones en Sada para facilitar el acceso a actividades

Excursión a las islas Ons en 2024 con la participación de Veciños da Obra, Armental de Carnoedo y Acesada.

Excursión a las islas Ons en 2024 con la participación de Veciños da Obra, Armental de Carnoedo y Acesada. / LOC

Varias entidades de Sada se han unido para "eliminar las barreras económicas entre asociados" y facilitar el acceso a las actividades. Se trata de una iniciativa colaborativa impulsada por la Asociación Veciños da Obra, que aspira a "transformar el tejido asociativo" del municipio y que ha sellado ya acuerdos con La Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva, el colectivo vecinal Armental de Culleredo y la agrupación de amas de casa. En virtud de estos convenios, los socios de cualquiera de las entidades firmantes podrán acceder a las actividades organizadas por el resto con el mismo coste, explican Veciños da Obra, que matizan que la oferta se limitará a las recogidas en los acuerdos.

La entidad impulsora defiende los beneficios de esta "política de mano tendida" que, incide, permitirá a los colectivos ampliar su programación, aumentar la participación en las actividades y mejorar la rentabilidad social y económica. "No estamos esperando a que las soluciones lleguen de fuera, estamos construyendo el futuro de Sada desde la base. Nuestra apuesta es por la vecindad activa y solidaria", afirman.

Veciños da Obra invita a otros colectivos del municipio a sumarse para crear "una red robusta" que "convierta a Sada en un referente de gestión vecinal colaborativa".

Noticias relacionadas

Estas alianzas empiezan a dar sus frutos. Veciños da Obra y La Sociedad ofertan conjuntamente un curso de fotografía y una excursión a las islas Cíes. Integrantes de la asociación impulsora realizan además el Camiño de Santiago con la agrupación Armental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay, Noubi y Riki, titulares
  2. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  3. Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
  4. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  5. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  6. Un juzgado de A Coruña perdona casi medio millón de euros a un empresario arruinado por la negligencia de sus socios
  7. El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales
  8. Javier Carrá Abad: 'En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña

Miño concede licencia para completar el edificio inacabado de la calle Pardiñeira

Miño concede licencia para completar el edificio inacabado de la calle Pardiñeira

Obras de asfaltado en la avenida Sada e Contornos para garantizar la seguridad tras un lustro con la obra paralizada

Obras de asfaltado en la avenida Sada e Contornos para garantizar la seguridad tras un lustro con la obra paralizada

Unión de asociaciones en Sada para facilitar el acceso a actividades

La calle Álamos de Oleiros, en riesgo de quedarse sin servicio de telefonía e internet

La calle Álamos de Oleiros, en riesgo de quedarse sin servicio de telefonía e internet

Seoane urge a Culleredo a saldar su deuda con el Consorcio: "Es escandaloso"

Las obras de reducción de velocidad en Costa da Tapia obligarán a cambiar de ubicación la parada de autobús

Las obras de reducción de velocidad en Costa da Tapia obligarán a cambiar de ubicación la parada de autobús

A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90

A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90

Oleiros saca a concurso obras para mejorar el aislamiento de la piscina de A Fábrica

Tracking Pixel Contents