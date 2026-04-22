La Audiencia de A Coruña desestima la demanda vecinal contra un negocio por filtraciones en A Laracha

Los vecinos de un edificio de A Laracha denunciaron a un negocio situado en el bajo comercial de su edificio por provocar problemas de filtraciones en los trasteros, pero la Audiencia Provincial de A Coruña desestima la demanda de la comunidad de propietarios por no considerar probado que las filtraciones vinieran del local.

Los espacios más afectados, señala la sentencia, eran los de la planta del semisótano, donde estaban localizados los trasteros de los vecinos. Para demostrar que el origen de los daños de agua venía del negocio, la comunidad de propietarios presentó un informe pericial, en el que se afirmaba que los daños se estarían produciendo por "alguna avería y/o fuga oculta en las instalaciones privadas del local".

El juzgado de primera instancia desde un primer momento consideró dicho informe como "poco clarificador" y "poco conducente a probar los extremos que pretende". El problema, según indicaba el perito de los propietarios, estaría en una "falta de mantenimiento y conservación de la arqueta y canaletas del local", que es lo que habría producido las filtraciones en los trasteros.

Durante el recurso de apelación, sin embargo, la Audiencia Provincial señala que "no consta probado que de esa arqueta hubiera rebosado agua hacia el local" y en consecuencia al edificio. El perito de los dueños del negocio destacó durante el juicio que, tras limpiarla, "las filtraciones han continuado" y que "ocurren cuando se registran fuertes precipitaciones". La teoría de los demandados es que las fugas procedían de la red de saneamiento público, que "alcanzan el subsuelo y penetran bajo el edificio, en la zona situada bajo el local, hasta finalmente filtrarse en los sótanos colindantes a través de las juntas frías de hormigón del muro de contención". El juez de primera instancia avaló esta tesis, apoyada por el informe técnico que presentó el perito de los demandados.

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La Sala certifica el criterio de la primera instancia y apunta que los propietarios no han aportado una "prueba concluyente" que permita acreditar que los dueños del local fueran responsables de los daños, por lo que desestima el recurso de apelación. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.