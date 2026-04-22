Vecinos de Perillo, en Oleiros, se quedan sin conexión telefónica

Telefónica, tal y como había advertido el Concello de Oleiros, procedió en la mañana de este miércoles a retirar los postes de la vía pública y a cortar la antigua línea telefónica aérea para proceder a su canalización por la renovada rúa Álamos. La medida cogió por sorpresa a algunos de los vecinos de la rúa Sauces, que da continuidad a la rúa Álamos, que amanecieron sin teléfono ni internet.

Los afectados son una decena de vecinos que pertenecen a distintas compañías. Los de Movistar (filial de Telefónica) ya fueron informados de que en el día de hoy se les restablecería el servicio. De hecho, desde primera hora, dos operarios trabajaban en la retirada de los antiguos cables y en tirar la nueva línea de fibra bajo la acera, por la nueva canalización.

Corte de suministro

Una de las afectadas, Ruth Aguiar, explica que el corte del servicio se produjo sobre las 10.00 horas "sin aviso previo". Ella, empleada del sector sanitario, estaba teletrabajando en ese momento. "Llamé a la compañía porque estaba con el ordenador y con los datos del móvil no me llega". "Ya me llamaron al momento, vinieron los técnicos, que iban a mirar por dónde iban las entradas y que contaban con que a lo largo del día de hoy estuviese resulta la incidencia. Me sorprendió que vinieran tan rápido", reconoce.

Hace tres semanas, Ruth había recibido la llamada de su operador, Movistar, para anunciarle que iban a cambiar la fibra en la calle. "Quedó en venir un técnico tres veces y no apareció", señala. "También llamó la semana pasada alguien de Telefónica, que no se identificó, que me dijo que la inversión era muy alta y que no lo iban a hacer", relata la afectada en referencia a la obra de canalización.

Ruth Aguiar, vecina de la rúa Sauces, en Perillo, afectada por el corte de la línea telefónica. / LOC

Otra vecina, Pilar Blanco, asegura no haber tenido constancia de estos cambios. Clienta de Orange, esta afectada se encontró los cables de telefonía enrollados en la puerta de la vivienda. No es la única molestia que le ha causado la renovación de la calle Álamos, ya que la ampliación de las aceras y la creación de parterres ha modificado el acceso a su garaje y ahora tiene que entrar marcha atrás. "Me hicieron una faena", afirma.

La familia de Javier da Costa es otra de las afectadas. Cliente de Vodafone, su hijo tuvo el mismo problema de Ruth. Estaba teletrabajando en el momento del corte, en el sector turístico. Javier explicó que había llamado a su compañía y que quedaron en enviar a alguien "pero de momento por aquí no vino nadie, apuntó".

También confirmó que desde el Concello les habían indicado que tendrían que hablar con sus respectivas compañías, que ya estaban avisadas desde hace dos o tres semanas de que se iban a quitar los postes.

Un operario tira la nueva línea de fibra óptica por la canalización de la rúa Sauces. / LOC

Falta de diligencia

El Concello de Oleiros advirtió este martes de la situación en un comunicado. Explicaban que la canalización necesaria para eliminar los postes (propiedad de Telefónica y usados por el resto de compañías) estaba realizada. Todos esos cables fueron cortados, "ya que desde las distintas empresas no contestaron a las demandas de Telefónica de realizar el soterramiento, no pudiendo retrasarse durante más tiempo la eliminación de los postes", apuntan desde el Gobierno local, que achaca el contratiempo a la "falta de diligencia" por parte de las compañías de telecomunicaciones.

El Concello, que mantienen una batalla constante con las empresas de suministros, denuncia que las compañías de telecomunicaciones, "actúan con impunidad total gracias a leyes estatales y autonómicas confeccionadas la medida para maximizar beneficios, sin importar la atención que prestan".