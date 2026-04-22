Dos detenidos por múltiples robos en el área metropolitana de A Coruña, en localidades como Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros

Efectivos de la Guardia Civil de A Coruña han detenido, en el marco de la Operación AUDEL, a un hombre de 32 años y una mujer de 26 años, vecinos ambos de Bergondo, como presuntos autores de múltiples robos registrados en localidades del área metropolitana de A Coruña. Según informa el Instituto Armado, la investigación apunta a estas dos personas detenidas como presuntos autores de diversos delitos contra el patrimonio cometidos en Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre a raíz de un robo con fuerza perpetrado en un establecimiento de hostelería de la localidad de Guísamo (Bergondo). "Tras dicho suceso, se detectó un incremento de ilícitos de idéntica naturaleza que seguían un patrón operativo común, afectando de manera sucesiva a los términos municipales de Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros", explica la Guardia Civil.

El 'modus operandi'

El modus operandi consistía en el acceso mediante fuerza a viviendas particulares, segundas residencias, fincas rurales y construcciones anexas. "Del interior de estos inmuebles sustraían una gran variedad de efectos, incluyendo joyas, relojes, herramientas, maquinaria agrícola, electrodomésticos y equipos electrónicos y de telefonía", detallan las autoridades.

Con los primeros indicios, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y, una vez recabadas las pruebas, procedieron a la entrada y registro del domicilio de los investigados, bajo la correspondiente autorización judicial.

Bienes recuperados

Joyas y otros bienes recuperados por la Guardia Civil de A Coruña tras la detención de dos personas por múltiples robos en el área metropolitana. / Guardia Civil

Fruto de esta actuación, la Guardia Civil pudo recuperar numerosos efectos que habían sido robados por los ahora detenidos. Los bienes recuperados se encuentran actualmente en proceso de restitución a sus legítimos propietarios.

La Guardia Civil también intervino el vehículo utilizado por los delincuentes tanto para los desplazamientos como para la comisión de los robos.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 4 de Betanzos, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para uno de los implicados