Hedores, riesgo de vertidos e impacto al patrimonio: las razones de A Laracha para oponerse a la planta de biogás

La auditorio de la Casa da Cultura de A Laracha se abarrotó este miércoles durante el encuentro entre el Concello y los vecinos afectados por la planta de biogás proyectada en Soandres. El alcalde, José Manuel López Varela (PP), presidió la reunión, en la que reiteró su "rechazo frontal" a esta fábrica y avanzó el contenido de las alegaciones que presentarán para intentar frenar esta iniciativa empresarial, todavía en fase de evaluación ambiental.

Hedores, riesgo de vertidos al río Anllóns, principal curso fluvial del municipio, y el impacto en una mámoa serán algunos de los argumentos que esgrimirá el Ayuntamiento, que pondrá a disposición de los vecinos afectados un modelo de alegación para que lo presenten ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental.

Al encuentro asistieron también técnicos municipales, que apelaron a la "complejidad" del proyecto. Los funcionarios admiten que la legislación permite la instalación de este tipo de plantas en suelo rústico pero expresaron su confianza en que sea rechazado por "los impactos potenciales que presenta".

El proyecto promovido por Bioenergía A Coruña fue rechazado ya en pleno por la Corporación local al completo (PP, PSOE y BNG) y ha disparado también las alertas en municipios del entorno, como Cerceda o Culleredo, que ya han avanzado que presentarán alegaciones. Todos coinciden en que este entorno rural no es el adecuado para este tipo de industrias y defienden su reubicación en un parque empresarial.

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La preocupación por el impacto de esta planta ha alumbrado la creación de una plataforma de afectados.