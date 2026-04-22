El PP de Betanzos critica la «opacidad» en las negociaciones entre PSOE y BNG para aprobar el plan general

La portavoz del PP de Betanzos, Cecilia Vázquez, pedirá la convocatoria urgente de una junta de portavoces para que el Gobierno local informe sobre las negociaciones con el BNG para aprobar el plan general.

El PP critica la «opacidad» y el "desprecio hacia los vecinos y el resto de la Corporación". "Es inaceptable que un asunto de tanta trascendencia para toda la población se gestione desde la opacidad, sin información y sin el necesario diálogo político y social, especialmente cuando todavía hay aproximadamente 700 alegaciones sin responder", critica Cecila Vázquez.