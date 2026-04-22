El PSOE de Oleiros propone un gran parque público en A Xesteira y renunciar a la urbanización

El grupo municipal del PSOE de Oleiros llevará al próximo pleno una propuesta para crear un gran parque público de 20.000 metros cuadrados en los terrenos de A Xesteira, ofreciendo una permuta de terrenos al promotor para que renuncie a edificar en la zona.

Como apuntan los socialistas en un comunicado, la zona es válida para edificar, pero presenta dos problemas para el promotor: los accesos desde la N-VI y el ruido. La promotora logró esquivar este último problema, de difícil solución, con la declaración por parte del Concello del desarrollo como Zona de Situación Acústica Especial, mientras que el tema de los accesos parece que se va a solventar con un cambio de dirección en las calles del entorno.

En el comunicado también destacan el "enorme potencial" que presenta la parcela "para ser gañada como zona verde para toda a veciñanza" y evitar que ocurra como en la urbanización O Paraíso, en la que el Concello "permitiu que se concentrase toda a cesión pública e de zonas verdes e equipamentos no borde da Ría, onde a lei impide edificar, obtendo así os promotores máis solo para edificar". En el caso de A Xesteira, "malia o esforzo de Alternativa dos Veciños en vender a actuación como de gañar espacio de dotación pública, este queda reducido á mínima expresión", afirman los socialistas.

Ante esta situación y los problemas aludidos, "e garantindo os dereitos dos donos dos terrenos", el PSOE propone en su moción impulsar un acuerdo plenario unánime para iniciar un proceso negociado de permuta de edificabilidad en otras zonas del municipio. "Tendo en conta que o Concello é propietario de distintas fincas urbanas, só fai falla vontade política para poñer en marcha esta iniciativa", apuntan desde la formación, que señala que plantearon la propuesta en redes sociales "e a acollida é excepcional".