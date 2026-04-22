La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz "espectacular"

Llega el buen tiempo y, con él, la época de oro de las terrazas. Y, si bien en A Coruña hay varias en las que se puede tomar algo con unas buenas vistas, a veces merece la pena alejarse un poco de la ciudad para encontrar postales aún más impactantes.

Basta con 20 minutos en coche con el GPS en dirección a Arteixo para encontrar una de las terrazas más buscadas de la provincia coruñesa, con una panorámica directa sobre la playa de Barrañán. Sus olas, salvajes bajo el cielo azul, acompañan desde hace más de 40 años a los comensales de O Quinito, que se rinden ante su popular carne asada y sus platos de arroz meloso.

Así es O Quinito, la terraza de Arteixo con una de las mejores vistas de A Coruña

Aunque cambió hace unos años de responsables, hay algo que no puede variar en O Quinito: su posición privilegiada sobre el arenal. Se trata de uno de los motivos por los que el local ocupa todas sus mesas cada fin de semana, especialmente cuando el sol comienza a dejarse notar en la costa gallega.

Cada verano, esta popular terraza de A Coruña se llena de familias, surfistas e incluso influencers, que amplifican la fama del negocio a través de sus redes sociales. Ese ha sido el caso del creador de contenido Pablo Vázquez (@gallegoviajero), que compartió recientemente su visita a lo que definió como "uno de los terraceos más brutales que he visto en la costa gallega".

"Llegué a este local después de que me lo recomendaran varias veces. De entrada, no esperaba mucho… pero salí pensando que es uno de los mejores terraceos de Galicia", aseguró el gallego en el post, en el que mostró la magnífica panorámica que se veía desde su mesa.

El influencer comió en la terraza acristalada, una zona protegida del viento desde la que se aprecia la playa de Barrañán como una postal. Para los días de más calor, el establecimiento también cuenta con una zona descubierta y con un comedor interior que, en invierno, aprovecha bien sus ventanas para captar el entorno del restaurante.

"Es uno de esos sitios donde te sientas, miras el Atlántico delante de ti y piensas: Esto es exactamente lo que necesitaba hoy", asegura Vázquez en el vídeo, que recomienda la experiencia "para desconectar, disfrutar del mar y comer algo brutal mientras cae la tarde". Se refiere especialmente sus arroces, como el tiradito de atún, "que estaba espectacular", y el arroz meloso de mar y montaña. Aunque, si hay un plato de O Quinito que se lleva los elogios de los comensales, eses es el de carne asada, que los cocineros han llegado a preparar incluso para la sede de Inditex.

Para cerrar la comida, el influencer se decantó por la torrija de pistacho con helado, con la que le puso el broche a un banquete que constó de primero, segundo y postre. Sumando las bebidas y el café, el precio total fueron "unos 40 euros por persona", una cifra que incluye "una de las mejores vistas de toda la zona de Arteixo".

Un clásico de la comarca coruñesa

Poco antes de la pandemia, este clásico restaurante de Arteixo experimentó una reforma que le permitió tener una imagen más moderna. Se abría así un nuevo capítulo para la historia del local, que comenzó su andadura en los años 80 y se acabó convirtiendo en un referente para los amantes del mar y de la buena comida.

Hoy, en su carta hay tapas, raciones y recetas clásicas como los callos o el rape al horno. Durante la semana, de lunes a jueves, el establecimiento cuenta además con un menú del día por 16 euros -con aperitivo, primero, segundo, bebida y postre o café a elegir-, una de las opciones favoritas de los trabajadores que llegan desde Sabón para llenarse el estómago y desconectar un rato de las responsabilidades como mejor puede hacerse: mirando al mar con una bebida.