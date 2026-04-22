Sada restaura su pájaro de Peteiro
La escultura del célebre artista, situada en el paseo marítimo sadense, había perdido sus característicos colores y ha sido reparada
El Concello de Sada acaba de restaurar la escultura del pájaro de Jorge Peteiro que es uno de los emblemas del paseo marítimo de desta localidade coruñesa. El departamento municipal de Obras y Servizos se ha encargado de reparar la pintura que recubre el exterior de esta creación para devolverle sus colores originales.
Explica el Concello que esta escultura del célebre artista, el conocidísimo pintor Jorge Peteiro, había perdido gradualmente la intensidad de su colorido y presentaba un aspecto muy alejado del que tenía en 2008 cuando fue inaugurada.
El trabajo de reparación, según explican fuentes municipales, contó con la intervención de diferentes servicios municipales para poder desmontar la escultura y trasladarla a la nave de servicios, donde la obra creada por Peteiro fue "lavada y reparada con fibra de vidrio", y posteriormente pintada con esmalte sintético respetando siempre los colores originales, según destaca el Concello. Además fue reparado el engranaje que permite la rotación de este pájaro y su correcta orientación en función del viento, así que el ave más popular del paseo sadense ya vuelve a lucir en las inmediaciones del parque infantil.
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- Los Jove, Collazo y Modesto Rodríguez promueven pisos turísticos en dos edificios ruinosos en el centro de A Coruña
- Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
- El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: 'Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo