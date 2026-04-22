El Concello de Sada acaba de restaurar la escultura del pájaro de Jorge Peteiro que es uno de los emblemas del paseo marítimo de desta localidade coruñesa. El departamento municipal de Obras y Servizos se ha encargado de reparar la pintura que recubre el exterior de esta creación para devolverle sus colores originales.

Explica el Concello que esta escultura del célebre artista, el conocidísimo pintor Jorge Peteiro, había perdido gradualmente la intensidad de su colorido y presentaba un aspecto muy alejado del que tenía en 2008 cuando fue inaugurada.

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Sada restaura su pájaro de Peteiro. / Concello de Sada

El trabajo de reparación, según explican fuentes municipales, contó con la intervención de diferentes servicios municipales para poder desmontar la escultura y trasladarla a la nave de servicios, donde la obra creada por Peteiro fue "lavada y reparada con fibra de vidrio", y posteriormente pintada con esmalte sintético respetando siempre los colores originales, según destaca el Concello. Además fue reparado el engranaje que permite la rotación de este pájaro y su correcta orientación en función del viento, así que el ave más popular del paseo sadense ya vuelve a lucir en las inmediaciones del parque infantil.