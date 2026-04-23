La asociación de comerciantes de Sada renueva su junta directiva
Irene Ventura continúa como presidenta y estará acompañada por Rubén Pedreira, María Bernardo, Tatiana Buján y Verónica Prieto
Señalizarán con espray las aceras en mal estado para colaborar con el Concello en la identificación de los puntos peatonales conflictivos
A. P.
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada ha renovado su junta directiva. Irene Ventura continúa como presidenta acompañada por Rubén Pedreira (vicepresidente), María Bernardo (secretaria), Tatiana Buján (tesorera) y Verónica Prieto (vocal).
"Queremos trasladar un mensaje claro a todos los asociados, vecinos e instituciones: Acesada seguirá siendo una asociación totalmente apolítica, abierta, independiente y centrada exclusivamente en la defensa de los intereses del comercio local, la dinamización económica y la mejora de nuestro entorno", apuntan desde el colectivo, que afirma iniciar esta nueva etapa con "energía renovada" y "trabajando por un comercio local más fuerte, moderno y unido".
Campaña para identificar aceras en mal estado
La nueva directiva ha aprobado por unanimidad colaborar con el Concello para identificar y señalizar provisionalmente las aceras que presentan desperfectos o mal estado, utilizando para ello un espray fluorescente, biodegradable y antideslizante.
Acesada explica que esta iniciativa persigue dos objetivos: mejorar la visibilidad de los puntos deteriorados y prevenir posibles caídas o accidentes y contribuir a agilizar la detección y posterior reparación de estas incidencias para mejorar la imagen urbana y el acceso seguro a las zonas comerciales. "Un entorno cuidado, accesible y seguro beneficia directamente al comercio local, a la hostelería, a los servicios y al conjunto de la ciudadanía", defiende la entidad
La nueva Junta Directiva quiere tender la mano a todas las administraciones, colectivos y vecinos para trabajar desde el respeto, el diálogo y la cooperación, siempre desde la independencia de la asociación.
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