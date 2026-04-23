La asociación de comerciantes de Sada renueva su junta directiva

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada ha renovado su junta directiva. Irene Ventura continúa como presidenta acompañada por Rubén Pedreira (vicepresidente), María Bernardo (secretaria), Tatiana Buján (tesorera) y Verónica Prieto (vocal).

"Queremos trasladar un mensaje claro a todos los asociados, vecinos e instituciones: Acesada seguirá siendo una asociación totalmente apolítica, abierta, independiente y centrada exclusivamente en la defensa de los intereses del comercio local, la dinamización económica y la mejora de nuestro entorno", apuntan desde el colectivo, que afirma iniciar esta nueva etapa con "energía renovada" y "trabajando por un comercio local más fuerte, moderno y unido".

Campaña para identificar aceras en mal estado

La nueva directiva ha aprobado por unanimidad colaborar con el Concello para identificar y señalizar provisionalmente las aceras que presentan desperfectos o mal estado, utilizando para ello un espray fluorescente, biodegradable y antideslizante.

Acesada explica que esta iniciativa persigue dos objetivos: mejorar la visibilidad de los puntos deteriorados y prevenir posibles caídas o accidentes y contribuir a agilizar la detección y posterior reparación de estas incidencias para mejorar la imagen urbana y el acceso seguro a las zonas comerciales. "Un entorno cuidado, accesible y seguro beneficia directamente al comercio local, a la hostelería, a los servicios y al conjunto de la ciudadanía", defiende la entidad

Noticias relacionadas

La nueva Junta Directiva quiere tender la mano a todas las administraciones, colectivos y vecinos para trabajar desde el respeto, el diálogo y la cooperación, siempre desde la independencia de la asociación.