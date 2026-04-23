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La asociación de comerciantes de Sada renueva su junta directiva

Irene Ventura continúa como presidenta y estará acompañada por Rubén Pedreira, María Bernardo, Tatiana Buján y Verónica Prieto

Señalizarán con espray las aceras en mal estado para colaborar con el Concello en la identificación de los puntos peatonales conflictivos

Irene Ventura, en el centro, con los integrantes de la nueva directiva.

Irene Ventura, en el centro, con los integrantes de la nueva directiva. / LOC

A. P.

Sada

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada ha renovado su junta directiva. Irene Ventura continúa como presidenta acompañada por Rubén Pedreira (vicepresidente), María Bernardo (secretaria), Tatiana Buján (tesorera) y Verónica Prieto (vocal).

"Queremos trasladar un mensaje claro a todos los asociados, vecinos e instituciones: Acesada seguirá siendo una asociación totalmente apolítica, abierta, independiente y centrada exclusivamente en la defensa de los intereses del comercio local, la dinamización económica y la mejora de nuestro entorno", apuntan desde el colectivo, que afirma iniciar esta nueva etapa con "energía renovada" y "trabajando por un comercio local más fuerte, moderno y unido".

Campaña para identificar aceras en mal estado

La nueva directiva ha aprobado por unanimidad colaborar con el Concello para identificar y señalizar provisionalmente las aceras que presentan desperfectos o mal estado, utilizando para ello un espray fluorescente, biodegradable y antideslizante.

Acesada explica que esta iniciativa persigue dos objetivos: mejorar la visibilidad de los puntos deteriorados y prevenir posibles caídas o accidentes y contribuir a agilizar la detección y posterior reparación de estas incidencias para mejorar la imagen urbana y el acceso seguro a las zonas comerciales. "Un entorno cuidado, accesible y seguro beneficia directamente al comercio local, a la hostelería, a los servicios y al conjunto de la ciudadanía", defiende la entidad

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La nueva Junta Directiva quiere tender la mano a todas las administraciones, colectivos y vecinos para trabajar desde el respeto, el diálogo y la cooperación, siempre desde la independencia de la asociación.

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