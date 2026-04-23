La Diputación traspasará al Concello la avenida de Santa Cristina y el acceso a Bastiagueiro

El Concello de Oleiros asumirá en cuestión de días la gestión de varias carreteras hasta ahora titularidad de la Diputación de A Coruña que en la práctica forman parte del callejero municipal oleirense. Entre estas vías figuran la avenida de Santa Cristina y el acceso desde INEF a la playa de Bastiagueiro.

Así lo avanzó este jueves el alcalde, Ángel García Seoane, durante su intervención en el programa Fío Aberto de Radio Oleiros. Según explicó, el cambio en la propiedad de los viales se producirá tras su aprobación en el próximo pleno del organismo provincial, previsto para el próximo 30 de abril. "Levo reclamando á Deputación que varias das estradas da súa titularidade, que hoxe son rúas, pasen a Oleiros", indicaba el regidor, que recordaba que son infraestructuras que datan "da década dos 50" del pasado siglo.

Una de ellas es el acceso desde la rotonda de INEF a la playa de Bastiagueiro (DP-5805), una vía "totalmente reparada" que el Concello, afirma su alcalde, "estuvo manteniendo durante mucho tiempo" y que "no tiene sentido" que siga siendo propiedad de la Diputación. También recientemente renovada está la avenida de Santa Cristina (DP-5804), una de las arterias de la parroquia de Perillo, en cuya reforma el ente provincial invirtió 1,7 millones de euros. Un lavado de cara que ha servido para dinamizar la actividad en la zona con la apertura de nuevos negocios en los últimos años.

En el lote de vías a ceder también figuran la DP-5810, que va desde el cruce del Tele Club de Montrove hasta Santa Cruz, pasando por el cementerio de Liáns; la DP-5806 en Coruxo, "onde están os bares e onde antigamente había un camiño que iba pola costa ata Bastiagueiro", explicaba García Seoane, y la carretera de Pousada hasta Edreira.