La Diputación traspasará al Concello la avenida de Santa Cristina y el acceso a Bastiagueiro
El organismo provincial llevará a su próximo pleno la transferencia de la titularidad de varias carreteras que Oleiros ya mantenía y utilizaba como propias
El Concello de Oleiros asumirá en cuestión de días la gestión de varias carreteras hasta ahora titularidad de la Diputación de A Coruña que en la práctica forman parte del callejero municipal oleirense. Entre estas vías figuran la avenida de Santa Cristina y el acceso desde INEF a la playa de Bastiagueiro.
Así lo avanzó este jueves el alcalde, Ángel García Seoane, durante su intervención en el programa Fío Aberto de Radio Oleiros. Según explicó, el cambio en la propiedad de los viales se producirá tras su aprobación en el próximo pleno del organismo provincial, previsto para el próximo 30 de abril. "Levo reclamando á Deputación que varias das estradas da súa titularidade, que hoxe son rúas, pasen a Oleiros", indicaba el regidor, que recordaba que son infraestructuras que datan "da década dos 50" del pasado siglo.
Una de ellas es el acceso desde la rotonda de INEF a la playa de Bastiagueiro (DP-5805), una vía "totalmente reparada" que el Concello, afirma su alcalde, "estuvo manteniendo durante mucho tiempo" y que "no tiene sentido" que siga siendo propiedad de la Diputación. También recientemente renovada está la avenida de Santa Cristina (DP-5804), una de las arterias de la parroquia de Perillo, en cuya reforma el ente provincial invirtió 1,7 millones de euros. Un lavado de cara que ha servido para dinamizar la actividad en la zona con la apertura de nuevos negocios en los últimos años.
En el lote de vías a ceder también figuran la DP-5810, que va desde el cruce del Tele Club de Montrove hasta Santa Cruz, pasando por el cementerio de Liáns; la DP-5806 en Coruxo, "onde están os bares e onde antigamente había un camiño que iba pola costa ata Bastiagueiro", explicaba García Seoane, y la carretera de Pousada hasta Edreira.
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
- El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
- El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña