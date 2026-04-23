Nueva glorieta, aceras y zonas verdes: así será el nuevo plan de urbanización en Meicende

El Concello de Arteixo ha diseñado un ambicioso plan de reforma para transformar Meicende y completar la urbanización de la zona de la Praza da Constitución. El proyecto, que abarca una superficie de 6.500 metros cuadrados, incluirá la creación de una nueva glorieta para reordenar el tráfico, la ampliación de aceras en la calle Laracha y la apertura de una nueva zona verde con especies autóctonas.

Con esta intervención en la denominada Unidad de Actuación UA-37, el Gobierno local acaba de emitir un informe ambiental con que busca iniciar estas obras cuanto antes y poner fin al estado "semiurbanizado" del entorno, renovando además todas las redes de servicios y garantizando la seguridad en una zona residencial marcada por su proximidad a la actividad industrial de la refinería.

Las obras se centrarán en la reconfiguración del viario actual. Para ordenar el tráfico entre la Praza da Constitución y la calle Oviedo, el Concello prevé la construcción de una pequeña rotonda de retorno, lo que permitirá a los vehículos realizar maniobras de cambio de sentido sin necesidad de salir hacia la calle Laracha, que mantendrá su dirección única.

Además, la actuación incluye la creación de nuevas plazas de aparcamiento ordenado para combatir el aparcamiento "indebido" que se produce actualmente en la zona. La calle Laracha se ampliará con la construcción de un muro de contención que permitirá habilitar una nueva acera, garantizando recorridos accesibles de un mínimo de dos metros de ancho.

Saneamiento y zonas verdes

Pero el proyecto no se limita a la superficie, ya que también prevé la renovación total de las infraestructuras subterráneas. Se instalarán redes de saneamiento separativo para pluviales y fecales, nuevas canalizaciones de gas, electricidad y telecomunicaciones, y se reforzará el alumbrado público con la colocación de 13 nuevos puntos de luz.

El Concello creará un nuevo espacio verde de estancia pública donde se plantará arbolado autóctono, concretamente fresnos y avellanos, y se instalará mobiliario urbano compuesto por bancos, papeleras y barandillas de seguridad. Según el estudio ambiental, estos trabajos servirán para revalorizar el entorno y ofrecer zonas de sombra a los residentes, concluyendo que el impacto de la obra es "compatible" y mayoritariamente positivo en su fase de funcionamiento.

El ámbito se encuentra dentro de la envolvente de protección de un establecimiento Seveso de nivel superior, es decir, una instalación industrial que almacena o manipula grandes cantidades de sustancias peligrosas.

Al estar en una zona de intervención por riesgos industriales debido a su proximidad con la refinería, la urbanización debe seguir protocolos específicos de vigilancia, aunque el estudio sostiene que los riesgos son asumibles y que la obra no afecta a espacios protegidos de la Red Natura ni al patrimonio catalogado.

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Con un plazo de ejecución estimado de tres meses, el proyecto queda ahora supeditado al programa de seguimiento ambiental para garantizar que las molestias a la población sean mínimas durante el transcurso de los trabajos.