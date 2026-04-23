Proyección en el Alfonsetti de la película candidata al Oscar 'Migas de pan' y coloquio con la directora

El cine Alfonsetti de Betanzos proyectará este viernes 24 de abril a las 20.00 la película Migas de pan. Ell filme, candidato al Oscar por Uruguay en 2016 y que incluye varias escenas rodadas en Betanzos, está inspirado en el relato de Liliana Pereira, presa política de la dictadura.

La proyección está organizada por la asociación Lar de Unta y el Concello de Betanzos y, al término, habrá un debate con la directora, Manane Rodríguez, y el betanceiro Dani López, de Mandeo Records, responsable de sonido en esta película protagonizada por Cecilia Roth.