No habrá pleno de abril en Oleiros: "Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido"

El Concello de Oleiros no celebrará este mes de abril su pleno ordinario. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Ángel García Seoane, en la emisora municipal Radio Oleiros.

El regidor argumenta que "non hai asuntos que levar, e se non hai asuntos non temos que facer un pleno". "Eu non vou facer un pleno para malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido", apuntó.

A pesar de la ausencia de asuntos que tratar, formaciones como el BNG o el PSOE habían planteado ya algunas de las mociones que pensaban llevar al pleno ordinario, previsto inicialmente para el jueves 30 de abril. Así, la formación nacionalista tenía pensado proponer la inclusión de varios bienes que quedaron fuera del catálogo del litoral de la Xunta, mientras que los socialistas tenían entre sus propuestas la construcción de un gran parque público en A Xesteira, en Perillo. Estas cuestiones, junto a otras, tendrán que esperar ahora al pleno del próximo mes de mayo.

Reacción de la oposición

Tras conocer la noticia, el grupo municipal del BNG emitió un comunicado en el que señala que el argumento de malgastar dinero público esgrimido por el alcalde para suspender el pleno "é moi cuestionábel tanto desde o punto de vista xurídico como político, e ademais revela unha concepción bastante pobre da democracia local" y que negarse a convocar el pleno por falta de asuntos "supón unha interpretación restritiva e incorrecta da norma", ya que el pleno tiene competencias propias que van más allá de la aprobación de puntos del orden del día.

"Evitar a súa celebración pode incluso rozar a vulneración de dereitos fundamentais dos concelleiros, como o dereito á participación política do artigo 23 da Constitución, xa que se lles impide exercer a súa función de control", apunta la formación nacionalista, que aprovecha para volver a urgir al Gobierno local a crear una Junta de Portavoces, "que sería a que debería ordenar os asuntos dos plenos e onde os grupos poidan chegar a acordos".

"Se o obstáculo o gasto de dietas, que non se actualizan en décadas, o voceiro do BNG renuncia á súa e solicita o ingreso solidario na conta municipal aberta a favor da nación irmá de Cuba", concluye el comunicado.